Quincegotas llenará de danza contemporánea cuatro espacios de A Coruña este fin de semana

La danza contemporánea volverá a salir a las calles de A Coruña este fin de semana con una nueva edición de Quincegotas. El festival celebrará su novena edición entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre con 14 propuestas artísticas repartidas por cuatro espacios de la ciudad.

La escalinata de la Domus, la cúpula del parque de Eirís y la plaza de la Fábrica de Tabacos repetirán como escenarios, mientras que la plaza de María Pita se incorporará por primera vez a la programación y acogerá la jornada de clausura.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la capacidad del certamen para acercar las artes escénicas a públicos diferentes y llevarlas fuera de sus escenarios habituales. "Quincegotas es un ejemplo de la programación cultural diversa y de calidad por la que apuesta el Gobierno de Inés Rey. El festival transforma la ciudad en un espacio de creación compartida y permite que la danza contemporánea llegue directamente a la ciudadanía, eliminando barreras y llevando la cultura a los espacios públicos que forman parte de nuestra vida diaria", señaló.

Castro destacó también que la iniciativa contribuye a dinamizar distintos barrios y a reivindicar A Coruña como una ciudad "abierta a la innovación artística, al talento emergente y a los nuevos lenguajes escénicos".

La Domus abre la programación

La primera jornada tendrá lugar el viernes 9 de octubre a partir de las 18:00 horas en la escalinata de la Domus. El CDAN Lugo presentará SOMA, mientras que el Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña llevará a escena Diferencial.

El programa se completará con Riart Company y su propuesta Derivé, además de los bailarines Héctor Plaza y Kiko López, que interpretarán Lo que los árboles no cuentan.

La actividad continuará durante la mañana del sábado 10 en la cúpula del parque de Eirís, donde se desarrollará Quincegotas Emerxente, una sección centrada en nuevos nombres de la danza contemporánea.

En ella participarán Myriam González con Tánguela; Alicia López con A vergonza era verde e comeuna a vaca; Samuel Galán con Threadscap; y Suevia Rojo con Pensar a contratiempo.

Por la tarde, el festival cambiará de escenario y llegará hasta la plaza de la Fábrica de Tabacos. Allí podrán verse Mover Cenizas, de Maruxa Salas y Erick Jiménez; Extender como si pudiera, de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

Estreno en María Pita para cerrar el festival

Una de las principales novedades llegará el domingo 11 de octubre, cuando Quincegotas se trasladará por primera vez a la plaza de María Pita. El emblemático espacio coruñés será el encargado de acoger la clausura desde las 18:00 horas.

La última jornada incluirá tres propuestas: Recreo, de Meraki Cía; Campo Abierto, de María Garzaráin; y Manifesto, de Ángel Duran.