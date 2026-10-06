El cirujano Diego González Rivas, rotundo sobre su situación personal: "Ha sido el peor mes de mi vida"

Junto a Ana Peleteiro, el coruñés Diego González Rivas acudió ayer a La Revuelta. Ya son incontables las apariciones que el cirujano ha hecho en el programa, ya sea acudiendo al plató o conectando desde diferentes países del mundo a los que acude a operar con su fundación.

Durante la entrevista, además de hablar sobre curiosidades de su profesión, como una vez que "revivieron" a una persona que había llegado casi muerta a quirófano, también hubo espacio para las anécdotas y el humor que caracteriza al programa presentado por David Broncano.

La vida personal de González Rivas

Diego González Rivas acudió una vez más a La Revuelta para visitar a David Broncano y al resto del equipo. En esta intervención, no se cortó a la hora de responder a las preguntas clásicas del programa y se sinceró sobre algunos aspectos de su día a día, con algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando David Broncano le preguntó sobre su patrimonio. "Tú ganas pasta Diego", le soltó Broncano. El coruñés respondió sin ningún problema: "De Patrimonio estoy bien. La verdad es que no me quejo. Creo que podría dejar de trabajar y vivir muy bien el resto de mi vida".

Eso sí, el dinero no es lo que le mueve. "Yo no trabajo por dinero", aclaró. Una afirmación que explicó al hablar de su forma de compaginar las diferentes operaciones que realiza a personas con y sin recursos. "Tengo la suerte de que a lo mejor voy a un sitio y un señor me paga mucho por operarle, y luego puedo operar un mes gratis a muchísima gente".

Pero si hubo un momento en el que la conversación se torció un poco fue con la pregunta relacionada con las relaciones sexuales en el último mes. El cirujano no dudó en responder con rotundidad: "Te diré que ha sido el peor mes de mi vida".

Según comentó, esta situación se debe a su ritmo frenético de trabajo: "El último mes fatal, llevo tres semanas en Shanghái operando sin parar, yendo de una ciudad a otra... Un estrés tremendo", explicó.

Por ello, afirmó que últimamente se encuentra "con poco apetito sexual. Es raro en mí, pero no, no...", finalizó desatando las risas del público.