Aterriza en Galicia una cata semanal de cervezas con aforo limitado: estos son los requisitos para participar

En civilizaciones más antiguas, como los sumerios, la cerveza era considerada la bebida de los dioses. De hecho, en el Antiguo Egipto se utilizaba en ceremonias y como ofrendas funerarias.

En la actualidad, tras alcanzar su receta definitiva, se ha convertido en una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo y en una de las favoritas en España.

Catas gratuitas todas las semanas

Cervezas Shutterstock iStock

A los festivales y fiestas de la cerveza se suma ahora un nuevo evento que hará las delicias de los amantes de esta bebida: una cata gratuita.

En una conversación telefónica, la empresa TasteLab ha confirmado a este medio la puesta en marcha de una nueva experiencia de análisis sensorial con carácter semanal en la ciudad de Lugo.

El objetivo es entrenar un panel de catadores de cerveza. En este sentido, se busca que los participantes perfeccionen su habilidad para evaluar atributos sensoriales a lo largo del tiempo.

Las catas se realizan cada miércoles en la Praza Augas Férreas y su duración ronda los 10 minutos, con un máximo estimado de 15 minutos.

Para participar, es requisito indispensable tener, al menos, 18 años y ser consumidor habitual de cerveza.

Una vez confirmadas estas condiciones, la empresa seleccionará entre 10 y 15 personas, que, durante las primeras catas, entregará cervezas sin identificar y guías para calibrar el paladar.

Por cada cerveza, los catadores deberán registrar atributos, como sabor, olor y aroma, y a continuación, volcar la información en una encuesta a la que podrán responder desde sus teléfonos móviles.

Cómo inscribirse

La experiencia sensorial organizada por Tastelab se celebra semanalmente en la Praza Augas Férreas, Vázquez Seijas Nº2, Entreplanta 5.

No existe una fecha límite concreta para apuntarse. Pero, ojo: el evento cuenta con aforo limitado y, una vez que se completen las plazas, no se admitirán más inscripciones.

Los requisitos son los anteriormente mencionados: ser mayor de edad y consumidor habitual de cerveza.

A diferencia de otras experiencias organizadas por Tastelab, las catas de cerveza no son remuneradas. No obstante, la empresa organiza de forma ocasional reuniones y meriendas para agradecer su participación.

Las inscripciones continúan abiertas mediante código QR o el número de teléfono 982 818 019.