El último acceso cierra a las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae y a las 18:30 horas en la Casa das Ciencias y en la Domus Shutterstock

Confirmado: los museos científicos de A Coruña abrirán gratis el festivo 7 de octubre hasta las 19:00 horas

Este miércoles, 7 de octubre, A Coruña celebra el Día del Rosario, una festividad local que cuenta con una amplia programación en la Ciudad Vieja, iniciada el pasado día 3 y que se prolongará hasta el mismo miércoles. A estas actividades se suma una propuesta para disfrutar del festivo con mucha ciencia: los tres museos científicos de la ciudad ofrecerán acceso gratuito durante la jornada.

El Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias celebrarán este miércoles 7 de octubre una jornada de puertas abiertas, con horario ininterrumpido de 10:00 a 19:00 horas. Sin duda, una oportunidad para que pequeños y mayores puedan acercarse a la ciudad para que el festivo tenga un cierto componente científico y acercar, así, la ciencia a pequeños y mayores.

Museos gratis en A Coruña este miércoles

Los tres museos científicos de A Coruá se podrán visitar desde las 10:00 hasta las 19:00 horas coruna.gal

Este miércoles 7 de octubre, festivo local en A Coruña por la celebración del Día del Rosario, la entrada a los tres museos científicos de la ciudad, el Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias, será gratuita para el público general.

Los tres espacios permanecerán abiertos de 10:00 a 19:00 horas. Sin embargo, el último acceso será diferente según el centro: hasta las 18:00 horas en el Aquarium Finisterrae, mientras que en la Casa de las Ciencias y la Domus se podrá entrar hasta las 18:30 horas.

La Casa de las Ciencias se podrá recorrer libremente sin necesidad de reservar. No obstante, para participar en las sesiones de planetario, sí será necesario disponer de reserva previa, que podrá llevarse a cabo a partir de las 09:00 horas del martes 6 de octubre en este link.

La Domus tampoco exigirá reserva previa para su visita general. La excepción será el MiniDomus, el espacio destinado a niños y niñas de hasta 6 años, que deberán acudir acompañados de, al menos, una persona adulta. En este caso, será necesario reservar plaza previamente desde las 09:00 horas del 6 de octubre en esta web.

Por su parte, el Aquarium Finisterrae contará con un sistema diferente. Para acceder a sus instalaciones durante esta jornada será imprescindible disponer de una entrada reservada con antelación. Como en los casos anteriores, el plazo para solicitarla se abrirá a las 09:00 horas del martes 6 de octubre a través de este enlace.

Las personas mayores de 65 años tendrán una consideración especial en el Aquarium, ya que podrán acceder sin reserva. Además, podrán hacerlo acompañados de otra persona en caso de necesitarlo, con el objetivo de facilitar su acceso durante este día festivo.