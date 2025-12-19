Bufandas solidarias, la campaña de A Coruña para colaborar con proyectos de ayuda a la infancia

La ONG Tierra de Hombres ha presentado este viernes la campaña Bufandas Solidarias. Una iniciativa a través de la que, con un donativo de tres euros, los ciudadanos pueden llevarse esta prenda al mismo tiempo que colaboran en la recaudación de fondos para los proyectos de ayuda a la infancia que desarrolla la entidad, como "Viaje hacia la vida"

La campaña fue presentada en el Centro Comercial Los Rosales por el delegado de Tierra de Hombres en Galicia, Raúl Besada, y el director del espacio, Juan Carlos Losada, que colabora un año más en esta acción solidaria, junto a varios voluntarios de la ONG.

Tierra de Hombres es una ONG que ayuda a la infancia desamparada en el mundo entero, sin preocupación de orden político, racial o confesional. El objetivo, señala la entidad, es mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable de forma duradera a través de la acción directa con los menores, sus familias y comunidades, y a través de la promoción de la defensa de los derechos de la infancia, con acciones de sensibilización y educación para el desarrollo.