Mario Casas (39), actor, sobre por qué dejó el alcohol y el tabaco: "Descubres un nuevo mundo. Todo cambia"

El gallego Mario Casas acudió al popular podcast La pija y la quinqui, aunque esta vez no lo hizo para promocionar ninguna serie o película, sino para pasar un buen rato tras su colaboración con a Zalando en una nueva campaña. Siguiendo la dinámica habitual del programa, durante la entrevista hablaron con humor de temas cotidianos que nos afectan a todos.

Su forma de vestir, la popularidad que han alcanzado las operaciones y retoques estéticos, los motivos por los que dejó de salir de fiesta... fueron algunos de los asuntos que surgieron. Mario también explicó por qué dejó de beber y fumar, algo sobre lo que ya ha hablado en varias ocasiones en otros programas en los que ha participado.

"Me empezó a saltar la alarma y no me gustaba"

En su visita al podcast La pija y la quinqui, Mario Casas habló abiertamente sobre el año que lleva sin fumar y sobre su decisión de dejar el alcohol. El actor explicó que, aunque son elecciones personales vinculadas a querer llevar una vida más sana, a menudo la gente reacciona como si fuera algo extraño.

"Tengo la sensación de que ahora se fuma menos tabaco que antes", comentaba, aunque reconoce que todavía percibe ese juicio que te hace sentir como si el raro fueras tú. A su juicio, "el tabaco te destroza por dentro".

Según contó, este juicio social que recae sobre quien deja estos hábitos es una de las cosas que más le sorprende. "Yo he dejado de salir, entonces te juzgan de otra manera", reflexionó. Para él, la decisión fue radical: "O todo o nada. No me gustaba realmente, era una cosa social. Si realmente no me gusta, soy deportista y dejo de fumar... Vida sana por completo"

Y añade: "Sí que te juzgan. Hay una cosa como que es raro". El actor señaló que, para muchas personas, beber o fumar se interpreta como una forma de socializar. Sin embargo, él empezó a notar señales que le hicieron replanteárselo: "A mí me empezó a saltar la alarma y no me gustaba. Si salgo a cenar o a bailar, ¿por qué tiene que haber alcohol".

Asegura que, al cambiar de hábitos, todo mejoró para él: "Descubres un nuevo mundo, porque todo cambia. Te vas a dormir antes, a la gente la ves de una manera distinta, controlas todo mucho más. Tienes un control absoluto de la situación", opina convencido.