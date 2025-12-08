¿Cómo preparan los coruñeses sus casas para Navidad? Triunfan las velas con olor a galleta

La Navidad ya se hace notar en A Coruña: calles, comercios y hogares se llenan de luces y figuras festivas. En los escaparates conviven Papá Noel, renos, duendes, los Reyes Magos, estrellas de luces..., pero hay un elemento que triunfa por goleada, año tras año: el árbol de Navidad, presente en casi todos los hogares, ya sea natural o artificial.

Y no viene solo. Todo árbol necesita adornos y luces, pero la decoración no acaba ahí: cada vez más familias se animan a llenar sus casas con muñecos y detalles navideños repartidos por distintas estancias. En la ciudad varias tiendas de venta de estas decoraciones señalan que las ventas "están yendo bien" y confirman que a los coruñeses nos encanta decorar por Navidad.

En la tienda de artículos para el hogar Muy mucho, situada al lado de la Plaza de Galicia, explican a Quincemil que la venta de adornos está activa, pero que en comparación con otros años la gente está comprando menos cantidad. "Vendemos muchas decoraciones para el árbol, sobre todo bolas, pero también acebos, plantas, velas perfumadas y arbolitos", cuenta una de sus empleadas.

También destacan que durante estas fechas la gente busca mucho ambientadores con fragancias navideñas: "El que se está vendiendo más es el de olor a galleta de jengibre".

Árbol de Navidad Shutterstock

Misma impresión tienen en el Tiger de la calle Real; la cadena danesa es conocida por ofrecer cada Navidad multitud de adornos para el hogar. "La gente siempre se anima a comprar adornos, este año sobre todo luces", cuenta su supervisora, Alba.

Señala que su novedad de este año son adornos para el árbol hechos con fieltro y madera que están gustando bastante a los clientes: "El cascanueces de madera se está vendiendo muy bien".

Se gasta sobre 20 euros

Los precios de los adornos varían dependiendo del tipo de local en el que se busquen, pero en los establecimientos consultados coinciden en que el gasto medio por cliente se sitúa entre los 10 y 25 euros dependiendo de por qué tipo de elementos se decanten.

Según indican, estos apenas han subido con respecto a los del año pasado. "Depende del tipo de adorno, algo con más detalles puede tener un precio un poco más elevado que el resto", dicen.