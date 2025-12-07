Esto es lo que costaría comprar la cesta de Navidad que Marta Ortega regala a los trabajadores de Inditex

Las cenas y comidas de empresa son una tradición consolidada en Navidad. Al mismo tiempo, muchas compañías y pequeñas empresas complementan este gesto con una cesta de Navidad como detalle adicional.

En este contexto, una de las cestas más esperadas cada año es la de Inditex, conocida por su generosidad y abundancia, con una selección de productos que ponen el foco en la gastronomía gallega: desde patés y vinos hasta su famoso pollo en lata.

Una cesta de Navidad valorada en más de 200 euros

Los trabajadores de Inditex ya han recibido su tradicional cesta navideña. En esta ocasión, Inditex ha sorprendido con una caja repleta de productos típicos de estas fechas y, además, un detalle especial para decorar el árbol de Navidad.

La cesta de Inditex es una de las más codiciadas, con pocos competidores tanto por su presentación como por su contenido. De hecho, su valoración supera los 200 euros y, este año, destacan productos como los bombones de pistacho de Retiro da Costiña y una cuidada selección de ibéricos.

En este caso, el capricho dulce del restaurante de Santa Comba (A Coruña), con dos Estrellas Michelin, tiene un precio de 12 euros, mientras que el chorizo y el salchichón de bellota ibérico de Isidro González Revilla alcanzan los 22 euros cada uno, sumando un total de 44 euros.

Entre la selección de productos también destacan el pollo de Navidad en lata Galo Celta (35 euros), el champán Malard Cuvée Premium (unos 35 euros), los portobello eco al ajillo de Marte Monte (9,95 euros), las moscovitas (3,80 euros) y el AOVE ecológico 'Madre Tierra' de Aceites Abril (5,95 euros).

La cesta incluye además hummus Calabizo (3,95 euros), paté de centollo y buey de mar de La Curiosa (7,75 euros), un bote de nueces de La Despensa D'Lujo (5,50 euros), sardinas en aceite de oliva 'Edición Fernando Rei' de Ar de Arte (7,20 euros), queso semicurado de la marca Quevedito (12 euros), un vino tinto y otro blanco de Marqués de Riscal (unos 17 euros por botella) y un pequeño ratón navideño para decorar el árbol (10 euros, aproximadamente).

Solo con estos productos ya se supera ampliamente el valor de 200 euros, a lo que hay que añadir una selección de tres turrones de la marca Picó (Alicante, chocolate con almendras y Jijona), polvorones, maruxas de nata y mejillones en escabeche.

Esto sería todo lo que incluye la cesta de Navidad 2025 de Inditex: