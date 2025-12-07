Un autobús navideño recorre A Coruña

La Compañía de Tranvías ha decorado uno de los autobuses de su flota de A Coruña con motivos navideños para felicitar las fiestas. Se trata de uno de los vehículos de la Línea 2, que recorre la ciudad entre el Abente y Lago y Os Castros y que durante esta época festiva se podrá ver decorado con un gran lazo verde.

Con esta acción, la empresa quiere agradecer a quienes usan el transporte público a diario. El director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, ha declarado que esta es su manera "de dar las gracias y desear unas felices fiestas a nuestros viajeros y viajeras".

El autobús, rotulado con motivos navideños y con el mensaje “En Navidad, A Coruña se mueve en bus”, es el modelo 100% eléctrico de la flota.

Aunque ha comenzado recorriendo la Línea 2 este fin de semana, la idea es que el vehículo rote entre otras líneas para llegar a otros barrios de A Coruña.