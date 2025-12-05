Así debería haber sido el mercado navideño de A Coruña: un vídeo revela el proyecto para María Pita

"Hoy os enseñamos unas cuantas imágenes de nuestro proyecto para la Plaza de María Pita, un pueblo con casetas únicas en Europa, imitando a casas de piedra con distintos acabados para generar un ambiente único. Todas ellas presididas por una recreación de la casa de Papá Noel de Laponia a los pies del Ayuntamiento". Esto es lo que prometía la concesionaria que adquirió la licitación para llevar a cabo el mercado navideño de A Coruña.

Lo vendían como "un comercio con artesanía, productos navideños, dulces, joyas y mucho más". Así como "una zona de hostelería" y "pérgolas cubiertas que nos resguardarán en caso de que el tiempo no nos acompañe".

Esto fue lo que presentaron al Concello de A Coruña. Mientras muchos usuarios achacaban la falta de elementos navideños al Gobierno municipal, esta mañana la alcaldesa Inés Rey sorprendió con unas declaraciones en el programa Voces Coruña asegurando que ella es "la primera indignada con todo esto".

No se trata solo de que el mercado haya permanecido más días cerrado que abierto, algo atribuible al mal tiempo. El problema es que apenas hay elementos decorativos que recuerden las fechas en las que nos encontramos: ni luces, ni figuras. Muy diferente a lo que ofrece el vídeo promocional de la empresa ganadora del concurso.

La cuenta @nc7events, dedicada entre otras cosas a la organización de ferias de muestras, publicó hace seis semanas un vídeo promocional en el que se podía ver el resultado del que sería el mercado navideño de A Coruña.

En él se observa la plaza de María Pita rodeada de casetas, con un árbol de luces en el centro y hasta un trineo de Papá Noel conducido por renos. En el medio, un paseo con bastones de azúcar que dirige al trono donde iría ubicado el propio Santa Claus.

"Han sido muchos meses de trabajo, creando desde cero una nueva era de mercados especiales para que las Navidades de Coruña se conviertan en vuestro plan favorito en estas fiestas", aseguraban en la descripción del vídeo.

Pero nada de eso han podido ver los coruñeses en los últimos días. A pesar de que el mercado todavía no está terminado —el mal tiempo ha impedido completar el montaje de algunas casetas—, este viernes se cumple una semana desde su estreno y todavía no hay ni rastro de Navidad en el recinto.

"No es lo que nos habían vendido"

La concesionaria, NC7 Events, debía cumplir con los pliegos estipulados por el Concello, que incluían 42 casetas con temática navideña. Sin embargo, a 5 de diciembre todavía no cumplen lo acordado en la licitación. "No es lo que nos habían vendido", recalcó la alcaldesa en el programa de radio, recordando el mercadillo de estilo centroeuropeo que habían solicitado.

Aun así, cabe recordar que el mercado todavía no está terminado. El Concello se ha puesto en contacto con la concesionaria para que cumpla con lo acordado. El mal tiempo y la necesidad de garantizar el aforo en la plaza para el encendido de luces de Bebeto retrasaron el montaje durante estos últimos días. Fuentes municipales aseguran a este medio que se espera que en los próximos concluyan los trabajos y se alcance lo prometido.

Sin embargo, eso tampoco cambiaría el contenido de los puestos. Otra de las críticas que ha recibido el mercado es la variedad de productos ofertados. La mayoría de comentarios señalan especialmente el puesto de venta de sartenes. A la alcaldesa no le parece mal, pero reconoce que no es lo que corresponde vender en un mercado navideño. Lo que está claro es que falta Navidad. La Navidad es de los niños, y en este mercado no hay nada para ellos.