Marineda City, en A Coruña, celebra una Navidad 2025 inclusiva y solidaria.

La Navidad 2025 en Marineda City tendrá un enfoque especial en la inclusión y la solidaridad. El centro comercial propiedad de Merlin Properties presentó esta mañana en un acto cargado de emoción y simbolismo las acciones que desarrollará para ofrecer unas fiestas navideñas con el objetivo de que nadie se quede atrás.

El evento contó con representantes de ENKI, Asociación Poten100mos, Fundación Meniños, FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) y Federación Autismo Galicia, entidades sociales con las que Marineda mantiene una colaboración y a través de las cuales canalizará sus acciones esta Navidad, así como miembros de la corporación municipal y la gerente de Marineda City.

Junto al Wishtree, el gran árbol de Navidad que ya empieza a llenarse de deseos, la gerente de Marineda City, Purificación Berdejo, destacó que el centro "es mucho más que un espacio comercial: es un lugar con un gran componente social que conecta con A Coruña, su gente y sus valores". "Hemos querido dar un protagonismo especial en nuestra programación a las acciones inclusivas y solidarias", subrayó Berdejo sobre esta Navidad, la primera tras la ampliación.

Una Navidad de iniciativas con impacto real

Así, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0) se encuentra el Wishtree o Árbol de los Deseos, en cuyas bolas los visitantes pueden depositar sus deseos y por cada uno Marineda City donará 1 euro a la Fundación Meniños. La directora de la entidad, Verónica Rivadulla, señaló que esta iniciativa es mucho más que una acción simbólica.

"Se trata de una iniciativa más en una dilatada relación de colaboración y compromiso que se remonta a 2018, con el primer apoyo a nuestros proyectos educativos, pasando por el festival musical solidario Marineda Fest, la donación material tecnológico y escolar durante la pandemia a las familias con las que trabajamos y la cesión de espacios solidarios desde los que hemos podido recaudar fondos y dar a conocer nuestra labor", indicó la directora de la Fundación Meniños.

"La recaudación del Wishtree irá destinada al proyecto Axia, o universo do bo trato, un proyecto educativo inmersivo que estamos estrenando este curso con alumnado de 1º y 2º ciclo de primaria de toda Galicia y en el que ya participan más de 40 centros. Este programa implica a alumnado, profesorado y familias en una apasionante misión educativa compartida para prevenir la violencia en el ámbito escolar y fortalecer la salud mental infantil desde el cuidado y el acompañamiento emocional. Cada deseo colgado en el árbol ayudará a construir entornos más seguros, sensibles y protectores para cientos de niños y niñas", explicó Rivadulla.

Otra de las acciones que Marineda City desarrollará esta Navidad es la colaboración con la asociación Poten100mos, ofreciendo una oportunidad laboral a mujeres en riesgo de exclusión social que participan en el programa Impresiona, y que serán las encargadas del servicio de empaquetado de regalos de Marineda durante la campaña navideña, que se encontrará en la planta 1 (entre Zara y la Deportienda).

Gabriela Mendoza, coordinadora y orientadora laboral de Poten100mos, subrayó que la implicación de Marineda City ha sido "decisiva" para el crecimiento y la continuidad del programa Impresiona, desarrollado por Poten100mos y financiado por la Concejalía de Bienestar Social.

"Gracias al apoyo sostenido de Marineda City, incluso en los momentos más complejos de la pandemia, la asociación Poten100mos ha podido acompañar desde 2019 a 737 mujeres, de las cuales un 63% logró una entrevista de trabajo en las semanas posteriores a su participación. Además, el 98% utilizó la ropa adquirida durante la sesión para afrontar su entrevista con mayor seguridad, autoestima y sensación de empoderamiento. Son cifras que reflejan un impacto real en la vida de mujeres que lo tienen especialmente difícil", destacó Gabriela Mendoza.

Navidad para todas las familias

El centro comercial apostará por ofrecer unas navidades inclusivas, poniendo a disposición de las familias visitas a Papá Noel y los Reyes Magos la sala amigable: un espacio libre de ruido con pictogramas, en colaboración con ENKI, la FAXPG y la Federación Autismo Galicia, para que todos los niños y niñas tengan oportunidad de hacer llegar sus ilusiones a los personajes más queridos de la Navidad.

María Alonso, presidenta de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, anunció que como novedad, estas Navidades en Marineda City, habrá un pase especial en lengua de signos con un Papá Noel sordo dirigido a pequeños con discapacidad auditiva.

La directora de proyectos de ENKI, Sara González, recordó los resultados de las visitas inclusivas de los últimos años, consolidando a Marineda City como "pionero en Galicia en la creación de una sala amigable para encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos". Desde su puesta en marcha en 2023 han pasado por las visitas inclusivas casi 600 personas: el 96,6% consideró que se adaptó plenamente a sus necesidades y el 100% repetiría la visita y considera necesarias estas iniciativas.

"Que un centro comercial da dimensión de Marineda City aposte pola inclusión é un paso moi importante. Supón recoñecer a diversidade da cidadanía, dar visibilidade ás necesidades das persoas con autismo e demostrar que a accesibilidade é un valor que beneficia á sociedade no seu conxunto. Esta aposta é un exemplo de responsabilidade social e de compromiso real cunha convivencia máis xusta, aberta e inclusiva", señaló por su parte la presidenta de la Federación Autismo Galicia, Mercedes Fernández Angulo.

La concejala de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, cerró el acto poniendo en valor la alianza entre administración, tejido social y sector privado para construir una ciudad más inclusiva.

Visitas amigables de Papá Noel y los Reyes Magos

Papa Noel Sala amigable (sala Riazor, planta 2), en colaboración con ENKI y la Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), donde niños con necesidades especiales podrán conocer y entregar sus cartas: del 19 al 23 de diciembre, de 17h a 18h, y el 24 de diciembre, de 16:30 a 17:30 horas Los días 19 y 20, de 17:00 a 21:00 horas, habrá servicio de intérprete de signos *Pase especial en lengua de signos española de Papá Noel sordo para niños y niñas con discapacidad auditiva: 23 de diciembre de 14:00 a 15:00 horas

Reyes Magos Sala amigable (sala Riazor, planta 2): del 2 al 4 de diciembre, de 17:00 a 18:00 horas El día 3, de 17:00 a 21:00, habrá servicio de intérprete de signos



Donación de sangre solidaria

La unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) estará el sábado 27 de diciembre en la plaza exterior de Marineda City, en horario de 10:00 a 15:00 horas, para recoger las donaciones de sangre de los ciudadanos, tan necesarias para la actividad de los hospitales como para dar respuesta al Programa Gallego de Trasplantes. Para agradecer su generosidad, el centro comercial obsequiará a todos los donantes con un vale para un desayuno.