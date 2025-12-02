Culleredo (A Coruña) acoge el Campeonato Gallego de Canto de Canarios en el Centro Pablo Picasso

Culleredo se prepara para recibir este fin de semana a criadores y aficionados en el XLVIII Campeonato Gallego-Concurso de Canto de Canarios, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en el Centro Municipal de Formación e Emprego Pablo Picasso.

Organizado por la Sociedad Coruñesa de Canaricultura con la colaboración del Ayuntamiento, el certamen reunirá a los mejores ejemplares de la comunidad, evaluando la calidad y técnica del canto de los canarios participantes.

La competición, cerrada al público, permitirá a los jueces centrarse exclusivamente en los aspectos técnicos y artísticos de las aves, garantizando la máxima imparcialidad y rigor en la valoración.

La entrega de premios está prevista para el domingo 7 de diciembre a partir de las 12:00 horas, momento en el que se reconocerá el esfuerzo y la dedicación de los criadores.

Esta competición actúa como antesala del XLVIII Concurso-Exposición Ornitológico, programado entre el 15 y el 21 de diciembre, una cita ya consolidada que cada año atrae a criadores y aficionados de toda Galicia.

La exposición se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde se comparten conocimientos y experiencias en torno a la ornitología, fomentando la pasión por las aves entre participantes y visitantes.

El concurso no solo destaca por la calidad de los ejemplares, sino también por su vertiente educativa y cultural. En paralelo se desarrollará el Concurso de Dibujo Infantil, dirigido a los más jóvenes y con el objetivo de fomentar la creatividad y el interés por el mundo de las aves.

Los premios de este certamen se entregarán el 21 de diciembre, coincidiendo con la clausura de la exposición, en un acto que reunirá a participantes, familiares y público general, consolidando así la importancia de la tradición y el aprendizaje intergeneracional.