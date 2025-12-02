Así es la cesta de Navidad que Marta Ortega regala a los trabajadores de Inditex: champán, pollo en lata y más

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas empresas comienzan a celebrar sus tradicionales cenas de fin de año para despedir el ejercicio y dar la bienvenida al siguiente con buenos deseos.

De forma paralela, algunas compañías mantienen también la costumbre de entregar una cesta navideña a sus trabajadores, como es el caso de Inditex.

Cesta de Navidad 2025 de Inditex: chocolate, adornos navideños y más

La cesta de Navidad de Inditex es una de las más codiciadas, ya que suele estar valorada en un importe considerable que en años anteriores ha superado los 200 euros. Este 2025 no iba a ser menos, e incluye productos especialmente interesantes.

Un año más, trabajadores del gigante textil fundado por Amancio Ortega han mostrado en redes sociales el contenido de la tan esperada cesta navideña: desde una caja de polvorones hasta una lata con pollo, estos son algunos de los productos más destacados.

Un usuario de TikTok y trabajador de la empresa, cuyas oficinas centrales están en Arteixo (A Coruña), ha desvelado el contenido de la cesta de este año a través de un vídeo en el que realiza un unboxing al detalle.

La caja que contiene los productos presenta un elegante estampado de rayas en tonos rojos y blancos, acompañada de un mensaje en el que se puede leer Best Wishes ("Los mejores deseos", en castellano).

Al abrirla, lo primero que se aprecia es un adorno navideño para el árbol (un ratoncito vestido con un jersey con motivos navideños y un peto) y otra caja que incluye un mensaje de Marta Ortega y una tableta de chocolate con nueces.

Dentro de una especie de saco, que parece ser un mantel de mesa, se encuentra el resto del contenido: champán, vino tinto, vino blanco, aceite de oliva virgen extra, un chorizo y un salchichón ibérico.

Además, la cesta de Navidad de Inditex incluye una variedad de turrones artesanos de la marca Picó, hummus, paté de centollo, sardinas, mejillones en escabeche y moscovitas, "que son una especie de galleta de frutos secos con chocolate por detrás", aclara el usuario de TikTok @omarillolimon.

Por si fuera poco, también contiene nueces, una caja de polvorones, un bote de portobello al ajillo, maruxas de nata, bombones de pistacho de Retiro da Costiña (restaurante del chef Manuel Costiña con dos Estrellas Michelin), un queso semicurado y la ya famosa lata con pollo.

¿Abrirá Zara su pop-up de la tienda de la calle Compostela de A Coruña?

El pop-up de temática navideña de la tienda de la calle Compostela, en A Coruña, se ha convertido en uno de los grandes epicentros de la Navidad en la ciudad. Por ahora no hay confirmación oficial, pero todo apunta a que volverá a instalarse en la planta baja de la tienda de la plaza de Lugo.

En años anteriores, este espacio de Zara se transformó en un auténtico paraíso navideño, no solo para los más pequeños. Figuras en movimiento, buzones para Papá Noel y sus Majestades los Reyes Magos de Oriente e incluso un rincón repleto de luces lograron captar la atención del público.