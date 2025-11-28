Ofrecido por:
Todo sobre la Navidad 2025 en A Coruña: luces, atracciones, mercado, conciertos, Reyes Magos...
Bebeto será el encargado de pulsar el botón del encendido de las luces navideñas hoy viernes, inaugurando una de las épocas favoritas de miles de personas
Más información: La Navidad 2025 en A Coruña tendrá más de 300 actividades: consulta la programación completa
A Coruña inicia este viernes una de las épocas más esperadas: la Navidad. Bebeto accionará el botón que encenderá el alumbrado navideño en la ciudad, con el árbol (este año en O Parrote) y la bola de la Marina como dos de los grandes protagonistas. Más allá de eso, son muchas las actividades programadas a lo largo del mes de diciembre.
Las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, la pista de hielo, las atracciones en los Jardines de Méndez Núñez, los conciertos o los talleres para los más pequeños son algunas de las propuestas de esta Navidad 2025.
A todas ellas se une la espectacular exposición de Annie Leibovitz en el muelle de Batería. La Fundación Marta Ortega Pérez trae de esta forma por primera vez a los silos la muestra fotográfica de una mujer, que además estuvo presente en la presentación. Todo hace indicar, además, que Zara tendrá de nuevo su popular pop-up en la planta baja de la tienda de la plaza de Lugo.
Encendido de las luces
A Coruña dará comienzo a la Navidad 2025 este viernes con el encendido del alumbrado. Bebeto será el encargado de accionar el botón que marcará el inicio de la Navidad en la ciudad, y lo hará acompañado por seis niñas y niños de la ciudad, todos ellos finalistas de un concurso de postales navideñas que se llevó a cabo en los colegios de la ciudad. El dibujo ganador protagonizará la postal municipal.
El alumbrado de A Coruña cuenta con unos tres millones de luces led y unos 500 arcos, que se encenderán por todos los distritos de la ciudad. La instalación comenzó a finales del pasado mes de septiembre a cargo de la adjudicataria Ximenez Group y con un presupuesto de 800.000 euros. El árbol del Obelisco se iluminará este 2025 en O Parrote debido a las obras de los cantones, que han obligado a su traslado, pero se mantiene la tradicional bola de la Marina.
Otros clásicos, como las hileras de luces de la calle Real o el entramado de la plaza de Azcárraga también regresan a A Coruña por Navidad, como también lo hacen en el Campo da Leña o la plaza de San Vicente en Os Mallos. El barco Atalaya, en el acceso de Alfonso Molina, luce motivos sobre los Reyes Magos.
La fuente de Cuatro Caminos quedará iluminada bajo un paraguas blanquiazul en un guiño a las victorias del Dépor. También se iluminarán de esta forma, aunque sin los colores blanco y azul, la plaza Elíptica de Os Rosales, plaza de Mina, plaza de Vigo, la glorieta de América, la plaza de la Tolerancia o la ronda de Nelle.
Mercadillo navideño
El mercado navideño regresa a la plaza de María Pita desde este mismo viernes y hasta el 2 de enero. Las casetas de madera y forja decoradas como un poblado navideño tendrán a la venta productos de artesanía y de decoración, además de gastronomía —con churros y crepes, entre otros— y de una zona de restauración. El espacio contará además con un área infantil con una caseta que imita la casa de Papá Noel en Laponia y que acogerá una programación específica de actividades para niñas y niños.
El mercadillo abrirá de lunes a jueves en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos lo hará de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y festivos su horario será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Entre los más de 30 puestos de venta de productos habrá uno cedido de manera gratuita a entidades sociales y del tercer sector. Ahí se venderán tres bolas de Navidad con diseños que referencian elementos icónicos de la ciudad como las galerías o la Torre de Hércules. El precio será de 10 euros y lo recaudado se destinará a las propias asociaciones.
Pista de hielo
La pista de hielo de A Coruña abrió el viernes 21 en el muelle de Batería, con acceso por la plaza de Ourense junto a la Delegación del Gobierno. Este espacio estará abierto hasta el 1 de febrero del 2026, de lunes a jueves de 16:00 a 21:30, extendiéndose los viernes hasta las 23:00. Sábados y festivos, la apertura será de 10:45 a 23:00. Domingos y lunes festivos mantiene su horario, cerrando a las 22:00.
Del 20 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas. El 24 y el 31 de diciembre, además, habrá sesiones entre las 11:00 y las 18:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero lo hará de 18:00 a 23:00 horas.
Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez
El tradicional tiovivo de A Coruña regresa esta Navidad a A Coruña y lo hará acompañado por numerosas atracciones para los más pequeños de la casa. Los Jardines de Méndez Núñez acogen desde este viernes estas actividades para los niños y niñas, que podrán disfrutar no solo del tiovivo sino también de los coches de choque, las camas elásticas y el tren.
Los horarios de las atracciones se adaptarán previsiblemente al calendario escolar. Así, durante estas primeras semanas abrirán por las tardes, mientras que en vacaciones estarán disponibles también por las mañanas para que la diversión sea una de las protagonistas de esta Navidad 2025.
Talleres infantiles
A Casa dos Xoguetes abrirá sus puertas el 4 de diciembre con una amplia programación para los más pequeños. La elaboración de postales de Navidad, Den-den Daiko con material reciclado, un portalápices con material reciclado o adornos navideños sostenibles centran las actividades de los niños y niñas, que también podrán disfrutar de un Escape Room.
A Coruña, además, ofrece más de 500 plazas en los Campamentos de Navidad, que comienzan el lunes 22 de diciembre. Serán 35 grupos de 15 participantes, repartidos por los 22 centros cívicos municipales, con horario general de 10:00 a 14:00 horas y modalidad ampliada de 9:00 a 14:30 horas.
Concurso de Tapas Picadillo
La XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo se celebra en A Coruña del 18 al 28 de diciembre. Las tapas participantes deberán elaborarse de forma artesanal, usando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. Se promoverá, además, la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria.
El precio de las tapas estará entre los 3 y los 5 euros y todavía se desconoce qué establecimientos participarán, ya que permanece abierto el periodo de inscripción a través de www.tapaspicadillo.es: es gratuita y podrá formalizarse hasta el 5 de diciembre a las 23:59 horas. Una oportunidad única de disfrutar de pequeños bocados de la gastronomía coruñesa durante la Navidad.
Expoconvento
Los dulces de convento más ricos y esperados regresan esta Navidad a A Coruña. Expoconvento celebra su 15ª edición en la Iglesia Padres Capuchinos de A Coruña del 3 al 8 de diciembre o, como ha ocurrido en más de una ocasión, hasta agotar las existencias de los turrones, mazapanes o pastas artesanales que tanto triunfan.
Los 50 conventos participantes traerán hasta A Coruña sus especialidades navideñas, como polvorones, mantecados, alfajores, turrones y roscos de vino. Magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes son otros productos que los coruñeses podrán encontrar en este espacio que visitan cada año cientos de personas
La feria estará abierta de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Una oportunidad única de disfrutar de estas delicias artesanales hechas en diferentes conventos de España
Belén Municipal
El Belén municipal abrirá al público el viernes 12 de diciembre en María Pita. Este espacio, que el año pasado incorporó la figura de Sito Sedes, puede visitarse tradicionalmente hasta el día de Reyes.
Conciertos
A Coruña disfrutará este mes de diciembre de una amplia variedad de conciertos. El Coliseum acogerá las actuaciones de Sen Senra el 12 de diciembre, mientras que al día siguiente el escenario será ocupado por David Bisbal. Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, por su parte, cierran el 20 de diciembre el ciclo Folk no Colón, que se celebra en el céntrico teatro.
A Coruña también disfrutará este 30 de noviembre del concierto de Las Migas en el Teatro Colón y, un día antes dentro del Ciclo Músicas Posiveis, de Faia Alvela en el mismo lugar. La Trova Coruñesa actuará en este espacio el 6 de diciembre, siendo el turno de la Coral Iglesia Evangélica de Marín el día 7. Las corales, además, serán las protagonistas de diversas actuaciones a lo largo de diciembre en los soportales de María Pita y el Teatro Colón.
No faltarán tampoco los conciertos de la Banda del Conservatorio Superior de Música ni el Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas el miércoles 17 de diciembre. Tres días después, será el turno del Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira, mientras que el 23 de diciembre se celebrará el XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña.
Actividades culturales
Diciembre será un mes perfecto para conocer de primera mano los museos de la ciudad. Y es que el ayuntamiento ha incluido en la programación de Navidad visitas guiadas a la Casa Museo Picasso, a la Casa Museo Casares Quiroga, al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, al Castro de Elviña y a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató y que está en el Quiosco Alfonso.
El Concello da Coruña también ha programado otras actividades culturales. Así, el Ciclo Principal de Outono traerá a A Coruña Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena; Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral; Hoy no estrenamos; y Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola. Las obras serán a lo largo de diciembre y requieren entrada. Habrá, además, otras obras teatrales a lo largo del mes den A Coruña.
A lo largo de esta Navidad habrá muchas más actividades culturales: dentro de Poetas Di(n)versos será posible disfrutar de María Negroni y Noelia Gómez el 8 de diciembre, mientras que Os Bolechas:A muller orquestra estarán el día 9. Ambos son en el Ágora. Se podrá disfrutar, además, de la Temporada Lírica y de TRC Danza durante el último mes del año.
El espectáculo Slava’s Snowshow hará las delicias del público en el Teatro Colón, mientras que la gala benéfica Ecos de Esperanza será el día 18 en el Teatro Colón. El último fin de semana de diciembre será posible disfrutar de IX Galicia Magic Fest, mientras que Reinventio llegará a A Coruña el 3 y el 4 de enero para hacer disfrutar al público con su espectáculo de magia, danza y circo.
La visita de Papá Noel y los Reyes Magos
Papá Noel estará en A Coruña desde el 20 de diciembre, donde visitará los centros culturales Castro de Elviña, Artesáns y Feáns. Al día siguiente, será el turno de Pescadores, A Silva y O Birloque, mientras que el lunes 22 los más pequeños podrán darle sus cartas en Santa Lucía y la Sagrada Familia.
Sus majestades los Reyes de Oriente estarán en el Palacio Municipal de María Pita de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas los días 2, 3 y 4 de enero. Además, el viernes será posible verlos en Os Rosales, Novoboadanza y las bibliotecas de Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto.
El sábado 3 de enero estarán con los vecinos de O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens, así como en los CC de Novo Mesoiro y Os Mallos. Los Reyes Magos, por último, visitarán el domingo 4 de enero la Ciudad Vieja, Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro, Vío y San Pedro de Visma
San Silvestre
La tradicional San Silvestre se celebrará el miércoles 31 de diciembre por la tarde. Las pruebas infantiles tendrán lugar a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 17:00 horas. Esta prueba reúne cada año a miles de personas que apuestan por despedir el año practicando deporte y disfrutando de una tarde en la que los disfraces originales son los grandes protagonistas.
Cabalgata de Reyes
La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los momentos más especiales para pequeños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la ciudad herculina el 5 de enero para repartir más de 5.000 kilos de caramelos e ilusión antes de pasar, durante la madrugada del lunes al martes, a cumplir los deseos de los más pequeños. El desfile comenzará a las 17:00 horas y estará inspirado en 2026 en el eclipse solar que podrá verse en agosto y contará con una gran comitiva que hará las delicias del público.
Programación completa de la Navidad 2025 en A Coruña
Viernes 28 de noviembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 – Encendido de las luces de Navidad – Plaza de María Pita
- 20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 29 de noviembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
- 20:00 – Ciclo Músicas Posiveis: Faia Alvela – Teatro Colón (Requiere inscripción previa)
- 20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 30 de noviembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 20:00 - Concierto de Las Migas - Teatro Colón (Requiere entrada)
Lunes 1 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Martes 2 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 - Visita guiada a la Casa Museo María Pita - Casa Museo María Pita
Miércoles 3 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
Jueves 4 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC
- 15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (4-5 años) – OMIC
- 16:05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (6-7-8 años) – OMIC
- 16:55 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (9-10 años) – OMIC
- 17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
- 19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga – Casa Museo Casares Quiroga
Viernes 5 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
- 15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC
- 16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC
- 16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC
- 17:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
19:00 – Temporada Lírica: Pelléas et Mélisande de C. Debussy – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – TRC Danza: Xavier a través de min – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 6 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
19:00 – Concierto de la Trova Coruñesa – Teatro Colón
Domingo 7 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 – Coral Iglesia Evangélica de Marín: “Celebra o regalo do Nadal” – Teatro Colón
Lunes 8 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 20:00 – Poetas Di(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez – Centro Sociocultural Ágora
Martes 9 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 17:00 – Os Bolechas:A muller orquestra – Centro Sociocultural Ágora
Miércoles 10 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
20:00 – Obra teatral As formas do amor (Risas y reflexiones sobre las relaciones de pareja) – Centro Sociocultural Ágora
- 20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
Jueves 11 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
17:00 – XXV Encuentro de corales “Música no Nadal” – Centro Sociocultural Ágora
-
20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
Viernes 12 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
19:00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita
-
19:30 – Festival benéfico “25 años de danza” a favor de la Cocina Económica – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
-
21:30 – Concierto de Sen Senra – Coliseum (Requiere entrada)
Sábado 13 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
20:00 – Concierto de David Bisbal – Coliseum (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 14 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:30 y 13:00 – Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
Lunes 15 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
Martes 16 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
-
20:00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro
-
20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Miércoles 17 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
19:00 – Concierto de la Banda del Conservatorio Superior de Música – Centro Sociocultural Ágora
-
19:00 – Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas – Teatro Colón
-
19:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita
Jueves 18 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
19:00 – Gala benéfica “Ecos de Esperanza” – Centro Sociocultural Ágora
-
19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita
Viernes 19 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
-
20:00 – Ágora Comedia: Álvaro Casares – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Sábado 20 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
10:30 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Feáns (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Artesáns y CC Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
11:45 – Taller infantil de estampas – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:00, 16:00 y 18:30 – El show de Bluey – Coliseum (Requiere entrada)
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (taller) – OMIC
-
12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira – Teatro Colón
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
17:30 – Representación teatral Armouse o Belén – Soportales de María Pita
-
19:30 – Festival Por amor á palabra solidariedade: Concierto de De Ninghures – Centro Sociocultural Ágora
-
19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita
-
20:00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 21 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de A Coruña – Teatro Colón
-
16:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Pescadores (Requiere inscripción previa)
-
17:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC A Silva y O Birloque (Requiere inscripción previa)
-
19:00 – Gran Noche del Folclore – Teatro Colón
-
19:30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita
Lunes 22 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
10:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Santa Lucía (Requiere inscripción previa)
-
11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Sagrada Familia (Requiere inscripción previa)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita
Martes 23 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
16:30 y 19:00 – Mi primer festival – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita
-
20:00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera
-
20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita
-
20:30 – Festival de Nadal ICUS – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)
Miércoles 24 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Viernes 26 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC
-
15:15 – A Casa dos Xoguetes: Rana comemoscas reciclada (4-5 años) – OMIC
-
16:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC
-
16:55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC
-
17:45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
20:00 – Folk no Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario A Irmandade das Estrelas – Teatro Colón (Requiere entrada)
Sábado 27 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salvar la Navidad” – OMIC
-
11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC
-
12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
-
12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
-
12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)
-
12:05 – A Casa dos Xoguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) – OMIC
-
12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC
-
13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC
-
16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Castrillón
-
17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monelos
-
18:00 – Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
-
18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)
-
20:30 – Ciclo Principal de Outono: Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)
Domingo 28 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
-
12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)
-
16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Eirís
- 17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC San Diego
- 18:00 – Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
- 18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)
- 19:30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita
Lunes 29 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Elviña
- 17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Palavea
- 18:00 – Ciclo de Monicreques: Tita – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
- 19:00 y 21:30 – Esfinter 5 – Teatro Colón (Requiere entrada)
Martes 30 de diciembre
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monte Alto
- 18:00 – Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)
Miércoles 31 de diciembre
-
De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
Viernes 2 de enero
- De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita
- 15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
- 15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC
- 16:05 – Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC
- 16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Rosales
- 16:55 – Postales de Reyes (9-10 años) – OMIC
- 17:00 – Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas – Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto
- 17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novoboandanza
- 17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
- De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
Sábado 3 de enero
- De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
- 11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC
- 11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (taller) – OMIC
- 12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso
- 12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)
- 12:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (taller) – OMIC
- 12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices reciclado (taller) – OMIC
- 13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC
- 16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Mallos
- 17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens
- 18:00 y 20:30 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)
- 18:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novo Mesoiro
Domingo 4 de enero
- De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita
- 16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Cidade Vella
- 17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro y Vío
- 17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC San Pedro de Visma
- 18:00 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)
Lunes 5 de enero
- 17:00 – Cabalgata de Reyes