Todo sobre la Navidad 2025 en A Coruña: luces, atracciones, mercado, conciertos, Reyes Magos...

La Plaza de María Pita de A Coruña tras el encendido de las luces de Navidad en 2022. López

A Coruña inicia este viernes una de las épocas más esperadas: la Navidad. Bebeto accionará el botón que encenderá el alumbrado navideño en la ciudad, con el árbol (este año en O Parrote) y la bola de la Marina como dos de los grandes protagonistas. Más allá de eso, son muchas las actividades programadas a lo largo del mes de diciembre.

Las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, la pista de hielo, las atracciones en los Jardines de Méndez Núñez, los conciertos o los talleres para los más pequeños son algunas de las propuestas de esta Navidad 2025.

A todas ellas se une la espectacular exposición de Annie Leibovitz en el muelle de Batería. La Fundación Marta Ortega Pérez trae de esta forma por primera vez a los silos la muestra fotográfica de una mujer, que además estuvo presente en la presentación. Todo hace indicar, además, que Zara tendrá de nuevo su popular pop-up en la planta baja de la tienda de la plaza de Lugo.

Encendido de las luces

En imágenes: Así fue el encendido de las 3,6 millones de luces de Navidad de A Coruña Quincemil

A Coruña dará comienzo a la Navidad 2025 este viernes con el encendido del alumbrado. Bebeto será el encargado de accionar el botón que marcará el inicio de la Navidad en la ciudad, y lo hará acompañado por seis niñas y niños de la ciudad, todos ellos finalistas de un concurso de postales navideñas que se llevó a cabo en los colegios de la ciudad. El dibujo ganador protagonizará la postal municipal.

El alumbrado de A Coruña cuenta con unos tres millones de luces led y unos 500 arcos, que se encenderán por todos los distritos de la ciudad. La instalación comenzó a finales del pasado mes de septiembre a cargo de la adjudicataria Ximenez Group y con un presupuesto de 800.000 euros. El árbol del Obelisco se iluminará este 2025 en O Parrote debido a las obras de los cantones, que han obligado a su traslado, pero se mantiene la tradicional bola de la Marina.

Otros clásicos, como las hileras de luces de la calle Real o el entramado de la plaza de Azcárraga también regresan a A Coruña por Navidad, como también lo hacen en el Campo da Leña o la plaza de San Vicente en Os Mallos. El barco Atalaya, en el acceso de Alfonso Molina, luce motivos sobre los Reyes Magos.

La fuente de Cuatro Caminos quedará iluminada bajo un paraguas blanquiazul en un guiño a las victorias del Dépor. También se iluminarán de esta forma, aunque sin los colores blanco y azul, la plaza Elíptica de Os Rosales, plaza de Mina, plaza de Vigo, la glorieta de América, la plaza de la Tolerancia o la ronda de Nelle.

Mercadillo navideño

El mercado de Navidad de A Coruña va tomando forma. Quincemil

El mercado navideño regresa a la plaza de María Pita desde este mismo viernes y hasta el 2 de enero. Las casetas de madera y forja decoradas como un poblado navideño tendrán a la venta productos de artesanía y de decoración, además de gastronomía —con churros y crepes, entre otros— y de una zona de restauración. El espacio contará además con un área infantil con una caseta que imita la casa de Papá Noel en Laponia y que acogerá una programación específica de actividades para niñas y niños.

El mercadillo abrirá de lunes a jueves en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos lo hará de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y festivos su horario será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Entre los más de 30 puestos de venta de productos habrá uno cedido de manera gratuita a entidades sociales y del tercer sector. Ahí se venderán tres bolas de Navidad con diseños que referencian elementos icónicos de la ciudad como las galerías o la Torre de Hércules. El precio será de 10 euros y lo recaudado se destinará a las propias asociaciones.

Pista de hielo

Imagen exterior de la pista de hielo del Puerto de A Coruña. Quincemil.

La pista de hielo de A Coruña abrió el viernes 21 en el muelle de Batería, con acceso por la plaza de Ourense junto a la Delegación del Gobierno. Este espacio estará abierto hasta el 1 de febrero del 2026, de lunes a jueves de 16:00 a 21:30, extendiéndose los viernes hasta las 23:00. Sábados y festivos, la apertura será de 10:45 a 23:00. Domingos y lunes festivos mantiene su horario, cerrando a las 22:00.

Del 20 de diciembre al 11 de enero abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 11:00 a 23:00 horas. El 24 y el 31 de diciembre, además, habrá sesiones entre las 11:00 y las 18:00 horas, mientras que el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero lo hará de 18:00 a 23:00 horas.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

El tren de Navidad en los Jardines Quincemil

El tradicional tiovivo de A Coruña regresa esta Navidad a A Coruña y lo hará acompañado por numerosas atracciones para los más pequeños de la casa. Los Jardines de Méndez Núñez acogen desde este viernes estas actividades para los niños y niñas, que podrán disfrutar no solo del tiovivo sino también de los coches de choque, las camas elásticas y el tren.

Los horarios de las atracciones se adaptarán previsiblemente al calendario escolar. Así, durante estas primeras semanas abrirán por las tardes, mientras que en vacaciones estarán disponibles también por las mañanas para que la diversión sea una de las protagonistas de esta Navidad 2025.

Talleres infantiles

La Casa de los Juguetes de A Coruña. Concello da Coruña

A Casa dos Xoguetes abrirá sus puertas el 4 de diciembre con una amplia programación para los más pequeños. La elaboración de postales de Navidad, Den-den Daiko con material reciclado, un portalápices con material reciclado o adornos navideños sostenibles centran las actividades de los niños y niñas, que también podrán disfrutar de un Escape Room.

A Coruña, además, ofrece más de 500 plazas en los Campamentos de Navidad, que comienzan el lunes 22 de diciembre. Serán 35 grupos de 15 participantes, repartidos por los 22 centros cívicos municipales, con horario general de 10:00 a 14:00 horas y modalidad ampliada de 9:00 a 14:30 horas.

Concurso de Tapas Picadillo

Tapas que participan en el Concurso Tapas Picadillo 2024

La XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo se celebra en A Coruña del 18 al 28 de diciembre. Las tapas participantes deberán elaborarse de forma artesanal, usando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. Se promoverá, además, la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria.

El precio de las tapas estará entre los 3 y los 5 euros y todavía se desconoce qué establecimientos participarán, ya que permanece abierto el periodo de inscripción a través de www.tapaspicadillo.es: es gratuita y podrá formalizarse hasta el 5 de diciembre a las 23:59 horas. Una oportunidad única de disfrutar de pequeños bocados de la gastronomía coruñesa durante la Navidad.

Expoconvento

Expoconvento reúne cada año los mejores dulces de convento en A Coruña. Cedida

Los dulces de convento más ricos y esperados regresan esta Navidad a A Coruña. Expoconvento celebra su 15ª edición en la Iglesia Padres Capuchinos de A Coruña del 3 al 8 de diciembre o, como ha ocurrido en más de una ocasión, hasta agotar las existencias de los turrones, mazapanes o pastas artesanales que tanto triunfan.

Los 50 conventos participantes traerán hasta A Coruña sus especialidades navideñas, como polvorones, mantecados, alfajores, turrones y roscos de vino. Magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes son otros productos que los coruñeses podrán encontrar en este espacio que visitan cada año cientos de personas

La feria estará abierta de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Una oportunidad única de disfrutar de estas delicias artesanales hechas en diferentes conventos de España

Belén Municipal

Presentación del Belén Muncipal de 2024 de A Coruña Quincemil

El Belén municipal abrirá al público el viernes 12 de diciembre en María Pita. Este espacio, que el año pasado incorporó la figura de Sito Sedes, puede visitarse tradicionalmente hasta el día de Reyes.

Conciertos

Imagen de David Bisbal durante un concierto. Latin Grammy. Sevilla

A Coruña disfrutará este mes de diciembre de una amplia variedad de conciertos. El Coliseum acogerá las actuaciones de Sen Senra el 12 de diciembre, mientras que al día siguiente el escenario será ocupado por David Bisbal. Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, por su parte, cierran el 20 de diciembre el ciclo Folk no Colón, que se celebra en el céntrico teatro.

A Coruña también disfrutará este 30 de noviembre del concierto de Las Migas en el Teatro Colón y, un día antes dentro del Ciclo Músicas Posiveis, de Faia Alvela en el mismo lugar. La Trova Coruñesa actuará en este espacio el 6 de diciembre, siendo el turno de la Coral Iglesia Evangélica de Marín el día 7. Las corales, además, serán las protagonistas de diversas actuaciones a lo largo de diciembre en los soportales de María Pita y el Teatro Colón.

No faltarán tampoco los conciertos de la Banda del Conservatorio Superior de Música ni el Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas el miércoles 17 de diciembre. Tres días después, será el turno del Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira, mientras que el 23 de diciembre se celebrará el XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña.

Actividades culturales

Castillo de San Antón Shutterstock

Diciembre será un mes perfecto para conocer de primera mano los museos de la ciudad. Y es que el ayuntamiento ha incluido en la programación de Navidad visitas guiadas a la Casa Museo Picasso, a la Casa Museo Casares Quiroga, al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, al Castro de Elviña y a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató y que está en el Quiosco Alfonso.

El Concello da Coruña también ha programado otras actividades culturales. Así, el Ciclo Principal de Outono traerá a A Coruña Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena; Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral; Hoy no estrenamos; y Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola. Las obras serán a lo largo de diciembre y requieren entrada. Habrá, además, otras obras teatrales a lo largo del mes den A Coruña.

A lo largo de esta Navidad habrá muchas más actividades culturales: dentro de Poetas Di(n)versos será posible disfrutar de María Negroni y Noelia Gómez el 8 de diciembre, mientras que Os Bolechas:A muller orquestra estarán el día 9. Ambos son en el Ágora. Se podrá disfrutar, además, de la Temporada Lírica y de TRC Danza durante el último mes del año.

El espectáculo Slava’s Snowshow hará las delicias del público en el Teatro Colón, mientras que la gala benéfica Ecos de Esperanza será el día 18 en el Teatro Colón. El último fin de semana de diciembre será posible disfrutar de IX Galicia Magic Fest, mientras que Reinventio llegará a A Coruña el 3 y el 4 de enero para hacer disfrutar al público con su espectáculo de magia, danza y circo.

La visita de Papá Noel y los Reyes Magos

Papá Noel Shutterstock

Papá Noel estará en A Coruña desde el 20 de diciembre, donde visitará los centros culturales Castro de Elviña, Artesáns y Feáns. Al día siguiente, será el turno de Pescadores, A Silva y O Birloque, mientras que el lunes 22 los más pequeños podrán darle sus cartas en Santa Lucía y la Sagrada Familia.

Sus majestades los Reyes de Oriente estarán en el Palacio Municipal de María Pita de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas los días 2, 3 y 4 de enero. Además, el viernes será posible verlos en Os Rosales, Novoboadanza y las bibliotecas de Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto.

El sábado 3 de enero estarán con los vecinos de O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens, así como en los CC de Novo Mesoiro y Os Mallos. Los Reyes Magos, por último, visitarán el domingo 4 de enero la Ciudad Vieja, Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro, Vío y San Pedro de Visma

San Silvestre

Varias imágenes de la San Silvestre de A Coruña. (Quincemil)

La tradicional San Silvestre se celebrará el miércoles 31 de diciembre por la tarde. Las pruebas infantiles tendrán lugar a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 17:00 horas. Esta prueba reúne cada año a miles de personas que apuestan por despedir el año practicando deporte y disfrutando de una tarde en la que los disfraces originales son los grandes protagonistas.

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes 2025 de A Coruña Amara Santos

La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los momentos más especiales para pequeños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la ciudad herculina el 5 de enero para repartir más de 5.000 kilos de caramelos e ilusión antes de pasar, durante la madrugada del lunes al martes, a cumplir los deseos de los más pequeños. El desfile comenzará a las 17:00 horas y estará inspirado en 2026 en el eclipse solar que podrá verse en agosto y contará con una gran comitiva que hará las delicias del público.

Programación completa de la Navidad 2025 en A Coruña

Viernes 28 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Encendido de las luces de Navidad – Plaza de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 29 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

20:00 – Ciclo Músicas Posiveis: Faia Alvela – Teatro Colón (Requiere inscripción previa)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Yo solo quiero irme a Francia, de Elisabeth Lorena – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 30 de noviembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20:00 - Concierto de Las Migas - Teatro Colón (Requiere entrada)

Lunes 1 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Martes 2 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 - Visita guiada a la Casa Museo María Pita - Casa Museo María Pita

Miércoles 3 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

Jueves 4 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga – Casa Museo Casares Quiroga

Viernes 5 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

19:00 – Temporada Lírica: Pelléas et Mélisande de C. Debussy – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – TRC Danza: Xavier a través de min – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 6 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

19:00 – Concierto de la Trova Coruñesa – Teatro Colón

Domingo 7 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Coral Iglesia Evangélica de Marín: “Celebra o regalo do Nadal” – Teatro Colón

Lunes 8 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

20:00 – Poetas Di(n)versos: María Negroni y Noelia Gómez – Centro Sociocultural Ágora

Martes 9 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:00 – Os Bolechas:A muller orquestra – Centro Sociocultural Ágora

Miércoles 10 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

20:00 – Obra teatral As formas do amor (Risas y reflexiones sobre las relaciones de pareja) – Centro Sociocultural Ágora

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

Jueves 11 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:00 – XXV Encuentro de corales “Música no Nadal” – Centro Sociocultural Ágora

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

Viernes 12 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

19:00 – Apertura del Belén Municipal – Palacio Municipal de María Pita

19:30 – Festival benéfico “25 años de danza” a favor de la Cocina Económica – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

20:00 – Slava’s Snowshow – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

21:30 – Concierto de Sen Senra – Coliseum (Requiere entrada)

Sábado 13 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

20:00 – Concierto de David Bisbal – Coliseum (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 14 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:30 y 13:00 – Ciclo Bebescena: Conchas Teatro y Marionetas de Mandrágora – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

Lunes 15 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:30 – Actuaciones de corales: Sporting Club Casino – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

Martes 16 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

20:00 – Concierto de la Orquesta de Cámara Galega – Teatro Rosalía de Castro

20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Miércoles 17 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

19:00 – Concierto de la Banda del Conservatorio Superior de Música – Centro Sociocultural Ágora

19:00 – Concierto de Navidad de las Fuerzas Armadas – Teatro Colón

19:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita

Jueves 18 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

19:00 – Gala benéfica “Ecos de Esperanza” – Centro Sociocultural Ágora

19:30 – Actuaciones de corales: Coral Polifónica Follas Novas – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Polifónica Coruñesa Canticorum – Soportales de María Pita

Viernes 19 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko con material reciclado (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices con material reciclado (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

20:00 – Ágora Comedia: Álvaro Casares – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris – Soportales de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Sábado 20 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

10:30 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Feáns (Requiere inscripción previa)

11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Artesáns y CC Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salva la Navidad” – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Adornos de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

11:45 – Taller infantil de estampas – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:00, 16:00 y 18:30 – El show de Bluey – Coliseum (Requiere entrada)

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Den-den Daiko reciclado (taller) – OMIC

12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música: Cuento de Navidad, con Paula Carballeira – Teatro Colón

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Cápsulas de nieve (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

17:30 – Representación teatral Armouse o Belén – Soportales de María Pita

19:30 – Festival Por amor á palabra solidariedade: Concierto de De Ninghures – Centro Sociocultural Ágora

19:30 – Actuaciones de corales: Orfeón Herculino – Soportales de María Pita

20:00 – Folk no Colón: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Actuaciones de corales: El Acorde Secreto – Soportales de María Pita

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Hoy no estrenamos – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 21 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

12:15 – Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de A Coruña – Teatro Colón

16:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Pescadores (Requiere inscripción previa)

17:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC A Silva y O Birloque (Requiere inscripción previa)

19:00 – Gran Noche del Folclore – Teatro Colón

19:30 – Actuaciones de corales: Asociación Cultural Tres por Cuatro – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Coro Ludus Tonalis – Soportales de María Pita

Lunes 22 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

10:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Santa Lucía (Requiere inscripción previa)

11:00 – Talleres de Navidad y visita de Papá Noel – CC Sagrada Familia (Requiere inscripción previa)

19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Coro Vocalisse – Soportales de María Pita

Martes 23 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16:30 y 19:00 – Mi primer festival – Teatro Colón (Requiere entrada)

19:30 – Actuaciones de corales: Agrupación Musical Albéniz – Soportales de María Pita

20:00 – XXXIV Certamen de Música de Nadal Cidade da Coruña – Palacio de la Ópera

20:30 – Actuaciones de corales: Asociación Musical y Cultural Diapasón – Soportales de María Pita

20:30 – Festival de Nadal ICUS – Centro Sociocultural Ágora (Requiere entrada)

Miércoles 24 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Viernes 26 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: El Juego del Regalo – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Rana comemoscas reciclada (4-5 años) – OMIC

16:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (6-7-8 años) – OMIC

16:55 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (9-10 años) – OMIC

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Dibujo colaborativo – OMIC

18:00 – Ciclo de Monicreques: O Rato Pérez – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

20:00 – Folk no Colón: Carlos Núñez. 30 aniversario A Irmandade das Estrelas – Teatro Colón (Requiere entrada)

Sábado 27 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Escape Room “Salvar la Navidad” – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Navidad (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

12:00 – Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón – Castillo de San Antón (Requiere inscripción previa)

12:05 – A Casa dos Xoguetes: Árboles de Navidad sostenibles (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portatodo de tetrabrik (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: La nariz de Rodolfo – OMIC

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Castrillón

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monelos

18:00 – Ciclo de Monicreques: As Almofadas Soñadoras – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)

20:30 – Ciclo Principal de Outono: Crisálida, de Juan Rodríguez y Laura Sarasola – Teatro Rosalía de Castro (Requiere entrada)

Domingo 28 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

12:00 – Visita guiada al Castro de Elviña – Castro de Elviña (Requiere inscripción previa)

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Eirís

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC San Diego

18:00 – Ciclo de Monicreques: De Vilatriste a Vilalegre – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

De Vilatriste a Vilalegre – Fórum Metropolitano (Requiere entrada) 18:00 y 20:30 – IX Galicia Magic Fest – Teatro Colón (Requiere entrada)

19:30 – Actuación de Cántigas da Terra – Soportales de María Pita

Lunes 29 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

16:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Elviña

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Palavea

18:00 – Ciclo de Monicreques: Tita – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

Tita – Fórum Metropolitano (Requiere entrada) 19:00 y 21:30 – Esfinter 5 – Teatro Colón (Requiere entrada)

Martes 30 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

17:30 – Fiesta infantil de Navidad – CC Monte Alto

18:00 – Ciclo de Monicreques: O Apalpador contra o ladrón de xoguetes – Fórum Metropolitano (Requiere entrada)

Miércoles 31 de diciembre

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

Viernes 2 de enero

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 23:00 – Mercado de Nadal de María Pita – Plaza de María Pita

15:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

15:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (4-5 años) – OMIC

16:05 – Postales de Reyes (6-7-8 años) – OMIC

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Rosales

16:55 – Postales de Reyes (9-10 años) – OMIC

17:00 – Visita de los Reyes Magos a las Bibliotecas – Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto

17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novoboandanza

17:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

Sábado 3 de enero

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

11:00 – A Casa dos Xoguetes: Bingo de Navidad – OMIC

11:15 – A Casa dos Xoguetes: Postales de Reyes (taller) – OMIC

12:00 – Visita guiada a la Casa Museo Picasso – Casa Museo Picasso

12:00 – Visita guiada a la muestra Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa)

Xavier. Momentos naturais, del artista Xavier Vilató – Quiosco Alfonso (Requiere inscripción previa) 12:05 – A Casa dos Xoguetes: Jardinería sostenible (taller) – OMIC

12:55 – A Casa dos Xoguetes: Portalápices reciclado (taller) – OMIC

13:45 – A Casa dos Xoguetes: Cuentacuentos – OMIC

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Os Mallos

17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens

18:00 y 20:30 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)

18:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Novo Mesoiro

Domingo 4 de enero

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 – Visitas a los Reyes Magos – Palacio Municipal de María Pita

16:30 – Visita de los Reyes Magos – CC Cidade Vella

17:00 – Visita de los Reyes Magos a asociaciones vecinales – Nostián, Barrio das Flores, Mesoiro y Vío

17:30 – Visita de los Reyes Magos – CC San Pedro de Visma

18:00 – Reinventio – Teatro Colón (Requiere entrada)

Lunes 5 de enero