Oleiros (A Coruña) abrirá su pista de hielo el 28 de noviembre: horarios, precios y más atracciones

La pista de hielo de Oleiros abrirá al público este viernes 28 de noviembre. Ubicada en el Polideportivo de la avenida II República de Oleiros, la instalación mantendrá su actividad hasta el 11 de enero y desde el 5 de diciembre, se complementará con otras atracciones en la plaza de Esther Pita de Santa Cruz.

La pista de hielo de Oleiros se podrá disfrutar desde este viernes hasta después de Reyes. Los horarios son los siguientes:

Durante el período lectivo De lunes a jueves, de 16:45 a 21:30 horas Viernes, de 16:00 a 23:30 horas Fines de semana y festivos, de 11:00 a 23:00 horas

Durante las vacaciones De lunes a domingo, de 11:00 a 23:00 horas de forma ininterrumpida

Días 24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 18:15 horas

Días 25 de diciembre y 1 de enero, de 18:30 a 22:45 horas

Día 6 de enero, Reyes, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 3 horas

El acceso a la pista de hielo durante media hora tiene un coste de 6 euros e incluye el alquiler de patines. Es obligatorio llevar guantes.

El Concello de Oleiros, además, ha señalado a través de un comunicado que está en contacto con los colegios públicos de Primaria para organizar salidas en las que los más pequeños podrán disfrutar de esta atracción antes de las vacaciones. La actividad estará financiada en su totalidad por el ayuntamiento.

Desde el 5 de diciembre, además, estarán instaladas en la plaza Esther Pita de Santa Cruz otras atracciones de Navidad a precios populares para todos los niños. Esta misma plaza acogerá múltiples talleres de artes plásticas relacionados con esta época del año, animación infantil y diversas actuaciones musicales en diciembre.

Campamentos para los niños

Los niños y niñas de entre 3 y 11 años podrán participar los días 22, 23, 24 y 29, 30 y 31 de diciembre en el Campa Nadal, una actividad que se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas en el Albergue municipal de la Finca Tenreiro, en Nós. El objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las madres y padres, así como fomentar os hábitos de vida saludables, las habilidades artísticas y valores positivos.

Campamentos de Navidad en Oleiros. Concello de Oleiros

El plazo de preinscripción abre desde hoy lunes hasta el 2 de diciembre a través de la web municipal y, en caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, se realizará un sorteo público.

Estos campamentos de tres días están pensados para que los más pequeños disfruten de actividades dinámicas y educativas al mismo tiempo que aprenden de forma lúdica en contacto con la naturaleza y el medio. Los niños y niñas, además, trabajarán en su autonomía personal y la adquisición de hábitos saludables a través de talleres al aire libre, huerta ecológica, itinerarios y juevos tradicionales y, sobre todo, grandes juegos de animación.

El auditorio Gabriel García Márquez de Mera, por otro lado, acoge este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas la obra de teatro infantil Berenguela na gaiola. Basada en el texto teatral de Manuel María Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, la obra está recomendada para mayores de 6 años y la entrada es gratuita hasta completar aforo.