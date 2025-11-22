El embalse que Franco no pudo construir en Galicia y que se canceló en 2018

Franco y las montañas de O Courel de fondo El Español/Shutterstock

Este pasado jueves se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Franco. Según el acta oficial, falleció a las 05:25 horas del 20 de noviembre de 1975. Medio siglo después, España recuerda este momento histórico con programas especiales que repasan su legado y el contexto de aquel periodo.

Durante la dictadura de Franco, se construyeron numerosos embalses en España. Se estima que fueron más de 500, y en Galicia el más emblemático y de mayor envergadura fue el de Belesar, inaugurado en 1963 y con una capacidad de 640 millones de m3.

El embalse proyectado durante la dictadura franquista que quedó en el olvido

El embalse de Belesar fue la gran obra hidráulica del franquismo en Galicia. No obstante, el régimen también sentó las bases de otros grandes proyectos. El primero fue el As Conchas, inaugurado en 1949, y a partir de ahí fueron llegando los demás.

Bajo el franquismo, entre las décadas de 1940 y 1960, se planificaron numerosos embalses como una nueva forma de producir energía hidroeléctrica. Sin embargo, no todos los proyectos llegaron a materializarse, como el que se pretendía construir en las montañas de O Courel.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 1 de febrero de 1961 una orden ministerial por la que se otorgaba a la empresa Saltos de Sil S.A. (actual Iberdrola) una concesión para construir un embalse en el río Lor, en los términos municipales de Folgoso do Courel y Quiroga (Lugo).

En dicha orden se especificaba que las obras debían ajustarse al proyecto presentado por los ingenieros de Caminos Alejandro del Campo y Aguilar y Santiago Castro Cardús, que contemplaba una potencia de salto de 80.766 CV y un presupuesto de 286.091.843,47 pesetas.

También se incluían otros datos de interés, como el desnivel previsto, de 259,5 metros, un volumen máximo de 30.000 m3 por segundo y un plazo de concesión de 99 años.

Sin embargo, el proyecto nunca llegó a ejecutarse y, finalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil lo cancelaron en 2018.

Con fecha 29 de agosto de 2018, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil inició de oficio el expediente de extinción del aprovechamiento de las aguas del río Lor destinado a la producción de energía eléctrica.

Poco más de dos meses después, el Ministerio para la Transición Ecológica declaró extinguida la concesión por incumplimiento de los plazos. Además, canceló la inscripción correspondiente en el Registro General de Aprovechamientos Hidráulicos.

Así, el proyecto que durante la dictadura franquista se había planteado en las montañas de O Courel nunca llegó a ejecutarse. Hoy, la zona goza de protección como parte de la Red Natura 2000 y del Geoparque Mundial de la Unesco.

Las montañas de O Courel constituyen una de las grandes reservas verdes de Galicia. Esta cordillera se extiende por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Pedrafita do Cebreiro, y alberga más de 20 miradores, ocho museos, varios centros de interpretación y más de 180 kilómetros de senderismo que permiten recorrerla a pie.