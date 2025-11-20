Grandes nombres de la moda y la cultura se citan en A Coruña para la exposición de Annie Leibovitz

Anoche A Coruña se convirtió en el epicentro para grandes nombres de la cultura y la moda como Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Linda Evangelista, Eugenia Silva o C. Tangana. El motivo no era otro que la fiesta exclusiva organizada por la fundación de Marta Ortega como preinauguración de la exposición Wonderland de Annie Leibovitz.

La gran fotógrafa estadounidense no faltó a la fiesta, en la que también se pudo ver a Yi Ng, Samuel Ross, Willy Chavarria, Malgosia Bela, Pawel Pawlikowski, Ben Gorham, Renell Medrano, Alex de Betak o Sarah Andelman.

La modelo Eugenia Silva compartió en sus redes algunas imágenes del conjunto que escogió para la ocasión, así como de la cena privada que mantuvieron, así como otras disfrutando de la ciudad este jueves.

Para el público general, la exposición en la Fundación MOP, que por primera vez recopila el trabajo de una mujer, la inauguración de la exposición será el próximo sábado, 22 de noviembre. La estadounidense es, además, la primera homenajeada que acude personalmente a la inauguración.

La nueva muestra es la sexta que tiene lugar aquí y la primera dedicada a una mujer, Annie Leibovitz, una de las fotógrafas actuales de mayor relevancia que estará esta tarde firmando libros en el Centro MOP ubicado en el silo.

En la instalación, bajo el título Wonderland, se recogerá de manera inédita en España una selección de imágenes del universo fotográfico de Leibovitz, desde sus inicios con los Rolling Stones, con retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Mick Jagger o Keith Richards, hasta sus trabajos en el arte, el cine, el deporte, la política y, por supuesto, la moda.