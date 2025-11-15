Un belén en Culleredo (A Coruña) compite con la Navidad de Vigo: 7 metros cuadrados y más de 200 figuras

El belén en Culleredo (A Coruña) que compite con la Navidad de Vigo Cedida

La Navidad en Vigo arranca este sábado con el ya tradicional encendido navideño, que (si el tiempo lo permite) tendrá lugar a las 20:00 horas. Pero Abel Caballero no será el primero en Galicia en dar la bienvenida a la Navidad. Le ha salido competencia. Y a unos kilómetros de distancia, en Culleredo.

En este municipio coruñés, dos de sus vecinos se han adelantado al alcalde vigués y ya han montado su tradicional belén en casa. Pero, ojo, no es un belén cualquiera como el que uno puede tener en un hogar. Estamos hablando de un belén de 7 metros cuadrados y compuesto por más de 200 figuras. Y con la particularidad de estar hecho con materiales reciclados.

Pero, ¿por qué montar el belén tan pronto? El cambio de casa ha hecho que el montaje esté listo incluso antes del habitual puente de la Constitución, cuando Beatriz y Santiago suelen arrancar la tradición que se mantiene hasta la Candelaria, según cuentan.

El belén, totalmente artesanal, ocupa unos 7 metros cuadrados y reúne más de 200 figuras de 13 centímetros de altura. Aunque los propietarios trabajan con impresión 3D, asegura que aquí no hay tecnología moderna: todas las construcciones están hechas “a la manera de antes”.

El nacimiento incluye varios guiños y particularidades poco habituales. Entre ellos, dos nacimientos simultáneos: el clásico Niño Jesús y el de Brian, protagonista de La vida de Brian, nacido “por aquellos días en Belén”, como recuerda el montaje.

Belén de Beatriz y Santiago

También hay referencias al pueblo palestino, con el célebre “Romani ite domun” (“Romanos, iros a casa”) de los Monty Python pintado en una pared. El castillo romano exhibe la simbología de la Legio X Fretensis, presente en Palestina en época de Herodes Antipas, quien también tiene su propio castillo en la maqueta.

La instalación cuenta además con música ambiente, iluminación, elementos animados y diversos mecanismos creados a partir de materiales reciclados: fuentes de alimentación de ordenador, motores de microondas o móviles reutilizados. No faltan los clásicos guiños del belenismo, como el caganet, personajes orinando u hogueras con humo.

Los creadores explican que el belén es totalmente privado y no pertenece a ninguna organización. Tampoco se cobra entrada a quien quiera verlo.