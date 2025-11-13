El pueblo que todos quieren para vivir en A Coruña, según la IA: "Ambiente tranquilo y buena accesibilidad"

El precio de la vivienda sigue subiendo en A Coruña. Este crecimiento es especialmente fuerte en la vivienda de segunda mano, que se encareció un 12,7% en el último año, y también afecta al alquiler, con un aumento del 4,2%.

Ante esta situación, cada vez más personas optan por vivir en pueblos, atraídas por un coste de vida más bajo, una mejor calidad de vida y mayor tranquilidad. Pero, ¿cuál es el pueblo que todos quieren para vivir en A Coruña?

El pueblo que todos quieren para vivir en A Coruña

A 30 minutos en coche de A Coruña, en plena comarca de Betanzos, se encuentra Coirós, un pequeño municipio de 1.900 habitantes que, según la Inteligencia Artificial (IA), reúne todos los imprescindibles para ser el más deseado de la zona para vivir.

"Ambiente tranquilo, más rural que urbano", afirma ChatGPT. No obstante, "el municipio está atravesado por la autovía A-6 y la antigua carretera N-VI. Esto lo convierte en un lugar con buena accesibilidad".

La popular herramienta de IA destaca Coirós como "una buena opción de pueblo auténtico". De hecho, "el entorno natural es uno de sus mayores atractivos".

Naturaleza en estado puro

Ruta del Río dos dous nomes Turismo de Galicia

Coirós está situado en el valle del río Mandeo, uno de los ríos más emblemáticos de la comarca de Betanzos, y forma parte de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, una zona reconocida por su alto valor ecológico.

Para los amantes de la naturaleza, Coirós dispone de diferentes tipos de rutas de senderismo y para recorrer en bicicleta. Un ejemplo perfecto es la ruta del Río dos dous nomes, un sendero circular de dificultad media-baja, con una duración aproximada de 2 horas que se puede realizar todo el año.

Otra opción es la ruta Zarzo a Chelo, que atraviesa Caresma, Chelo y Espenuca, así como va por la orilla del Mandeo durante el tramo de la Presa da Cabra hasta Zarzo. El sendero presenta una dificultad media y la duración aproximada es de 3 horas.

A nivel patrimonial e histórico-cultural, destaca la Pena Furada, un antiguo santuario rupestre galaico-romano delimitado por formaciones rocosas singulares, una de las cuales presenta una figura con forma de esfinge femenina.

El acceso al yacimiento está señalizado desde la carretera N-VI, en dos puntos diferentes, frente al polígono empresarial de Coirós. En poco más de 10 minutos caminando por una pista de tierra y siguiendo las instrucciones se llega fácilmente.

Economía, servicios y otros asuntos de interés

En cuanto a la actividad económica, Coirós está muy ligado a la agricultura y al sector forestal, "pero también dispone de un parque empresarial con acceso directo a la N-VI y A-6, lo que añade posibilidades laborales", destaca ChatGPT.

Además, en los últimos años ha ganado habitantes: ahora mismo cuenta con 1.931 personas empadronadas en el Ayuntamiento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Considerando también los contras, Coirós, al ser tan pequeño, no tiene todos los servicios de una gran ciudad: "puede que la oferta de ocio, comercio especializado o ciertos servicios sanitarios sean más limitados o requieran desplazamiento".

Además, aunque tiene buenos accesos por autovía, "dependerás de coche para muchas cosas", puesto que "el transporte público podría no estar tan frecuente como en otras zonas más urbanas".

Por otro lado, el precio de la vivienda en Coirós es considerablemente más barato que en grandes municipios o ciudades. No obstante, la oferta no podría ser tan abundante ni variada.