Viral el vídeo de un "guiri" en A Coruña: bloquea el paso de un bus en plena carretera de La Marina

A Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero. La verdad es que hipnotiza. Es normal que, paseando por la avenida de la Marina, te quedes atónito con los cientos de ventanales que reflejan el puerto herculino. El asombro para los turistas es tal que, muchas veces, ni siquiera son conscientes de por dónde van. Eso le pasó a un visitante que no cayó en la cuenta de que por la Marina también circulan coches.

Un joven que pasaba por el centro captó el momento exacto en el que un "guiri", tal y como él mismo lo definió, caminaba por delante de un bus sin darse cuenta de que estaba obstaculizando su paso. En el vídeo publicado en TikTok por @iagocc29_ se puede ver cómo el hombre pasea con su pareja por la carretera de la Marina observando el paisaje, totalmente despistado.

El conductor, para evitar que el turista se llevase un susto mayor, se cargó de paciencia y redujo la velocidad esperando a que este se diera cuenta de su presencia. Y así fue. Finalmente, se ve cómo alguien le avisa de que tiene un autobús justo detrás. Él se aparta rápidamente hacia la acera y el bus continúa con su recorrido.

Las imágenes no llevan ni 24 horas en la red social y ya han alcanzado casi 350.000 visualizaciones y 33.000 "me gusta". A pesar de que, por suerte, no ocurrió nada y todo quedó en un chiste, hay que recordar que la carretera de la Marina es para vehículos. Porque, aunque aquí el protagonista sea un turista perdido, no es raro ver a locales cruzar por la vía como si fuera peatonal.