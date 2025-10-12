Las entradas para la actividad con focas del Aquarium de A Coruña se podrán reservar el miércoles

A partir del próximo miércoles, 15 de octubre, será posible reservar las entradas para la actividad Aventura coas focas en el Aquarium Finisterrae. Este taller de divulgación está dirigido a personas a partir de 7 años y en él se alimenta a las focas y se puede acceder a las plataformas exteriores donde se les alimenta.

Las personas participantes deberán acreditar su edad con DNI o el libro de familia. Además, los menores deberán ir acompañados en todo momento por una persona adulta, haciéndose cargo como máximo de 2 niños.

La actividad es gratuita, aunque será necesario abonar la entrada al Aquarium Finisterrae. Habrá solamente 12 plazas para cada sesión y un total de 9 sesiones en los meses de octubre y de noviembre. Serán los días 18, 19, 25 y 26 de octubre y el 2, 22, 23, 29 y 30 de noviembre.

Las entradas se pueden reservar en la plataforma habilitada para ello.