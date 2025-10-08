Quincegotas 2025 regresa a las calles de A Coruña con más danza y nuevos escenarios

El Festival de Danza na Rúa Quincegotas vuelve a llenar las calles de A Coruña de creatividad y movimiento con su octava edición, que se desarrollará entre el 10 y el 12 de octubre.

Con más espacios y una programación más amplia, el festival busca acercar la danza contemporánea al gran público, sacando las actuaciones de los teatros para inundar la ciudad de emoción y expresividad.

El evento cuenta con el apoyo económico del Concello da Coruña y la colaboración de la Fundación Paideia, que este año pone en marcha un escenario especial para nuevos creadores, ofreciendo visibilidad a las propuestas emergentes.

Entre los espacios del festival destacan la escalinata de la Domus, la Praza da Fábrica de Tabacos, el Castelo de San Antón y la Cúpula de Eirís, dedicada a los nuevos talentos.

En esta edición, catorce compañías presentarán sus proyectos ante el público, poniendo en valor la danza contemporánea y su accesibilidad.

Participarán, entre otros, el Conservatorio Nacional de Danza de Lugo, el Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña, Proyecto Pabellón, Ana Erdozain & Alba González, Laboratorio Escénico, Cía. Carla Sisteré, Colectivo Glovo, Cía. Daniel Abreu, Daniel Lezso, Proyecto Larrua, ALÓproduccións, Jandross Rodríguez, Jessica Castellón & Boris Orihuela y Andrea Castro.