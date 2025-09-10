La espectacular nueva casa que, según 'Semana', compró Richard Gere cerca de A Coruña: a 100 metros de la estatua del Che

Los rumores eran ciertos. Richard Gere y Alejandra Silva han encontrado la casa de sus sueños en Galicia, concretamente, en Oleiros (A Coruña). La pareja ha adquirido una espectacular mansión valorada en unos 10 millones de euros, al lado de la conocida playa de Santa Cristina.

La compra de esta propiedad frente al Atlántico deja claro el interés del actor y la empresaria por afianzar su vínculo con las tierras gallegas, en el mismo lugar donde están las raíces familiares de Alejandra, natural de la localidad. La conocida pareja se ha decantado por la Casa Cervigón, tal y como lo recoge la revista Semana. Sin embargo, según han informado fuentes del sector inmobiliario a Quincemil, está no sería la vivienda adquirirda por la pareja sino otra, cuya ubicación se desconoce por el momento.

La Casa Cervigón

Casa Cervigón_Gemma Domènech Casadevall_via Viquipèdia

La Casa Cervigón está situada en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), es una joya de la arquitectura racionalista gallega construida en 1938.

En su momento, la casa fue una obra proyectada y construida para la familia Cervigón, propietaria de una amplia parcela frente al mar en Santa Cristina.

El encargo inicial de la construcción de la vivienda fue realizado al estudio de Caridad Mateo, aunque finalmente la obra fue llevada a cabo por Jordi Tell i Novellas (1907-1991), arquitecto de biografía cinematográfica.

Casa Cervigón Quincemil

Ubicada en el número 2 del Camiño do Polvorín, esta vivienda refleja el talento de Tell, reconocido por su dominio del dibujo y su visión moderna.

Aunque no llegó a ver la casa completamente terminada, dejó el proyecto prácticamente ejecutado, dando lugar a una propiedad que destaca por su funcionalidad y su estética especial.

Cómo es la Casa Cervigón

Exteriores de la Casa Cervigón Quincemil

La nueva adquisición inmobiliaria de Richard Gere y Alejandra Silva presenta todas las comodidades y extras que puedas imaginar. Más que una simple mansión de lujo, es una auténtica obra de arte arquitectónica en una parcela frente al mar.

En la planta baja se encuentran los espacios comunes, con una zona de estar completamente abierta al exterior que permite disfrutar de las vistas al jardín y a la piscina.

En la segunda planta están los dormitorios, organizados en torno a una gran terraza orientada al mar que protege del viento y amplía la sensación de espacio. Además, incluye gimnasio, piscina y hasta una pista de tenis protegida del viento, todo perfectamente integrado en el diseño.

Lo más llamativo es su estética: líneas limpias, volúmenes que se cruzan, una escalera volada y una estructura que da sensación de libertad y amplitud.

Así, esta mansión no solo es un icono arquitectónico, sino también un refugio de lujo que podría encajar a la perfección con el estilo de vida de Richard Gere y Alejandra Silva.

Este nuevo paso consolida la presencia de la pareja en el país, donde ya residen desde finales del año pasado tras mudarse a una vivienda en La Moraleja, en Madrid.