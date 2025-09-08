Feijóo sorprende cantando en un bar de A Coruña y hace un guiño a Ayuso: "Me gusta la fruta"

En las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo difundió un vídeo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. El líder del Partido Popular (PP) celebró por adelantado su 64º cumpleaños en A Coruña, subiéndose al escenario de una emblemática sala de conciertos de la ciudad.

La sala Garufa Club contó ayer domingo, 7 de septiembre, con un invitado inesperado: Alberto Núñez Feijóo. El político de Ourense acudió al concierto del grupo Sister in the House y sorprendió al público al subir al escenario para cantar Mi limón, mi limonero.

Feijóo sorprende en la sala Garufa Club

Alberto Núñez Feijóo difundió ayer un vídeo en Instagram cantando Mi limón, mi limonero en una sala de conciertos de A Coruña, al que acompañó con la frase "Me gusta la fruta" que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, esta expresión se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, Pedro Sánchez afeó a Feijóo que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad".

Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionó con unas palabras que varios diputados del PSOE interpretaron como un insulto (hijo de puta) al líder del Ejecutivo, recuerda Europa Press. Desde el equipo de Ayuso ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta".

"A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", contestó la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea.

#LoMásVisto | Feijóo difunde un vídeo en sus redes cantando en un karaoke la canción 'Mi limón, mi limonero' junto a la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó Ayuso https://t.co/fF3QDdDYOa pic.twitter.com/oq48Igsmpt — Europa Press (@europapress) September 8, 2025

Apenas una semana después de iniciar el curso político, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado por adelantado su 64º cumpleaños con una inesperada actuación interpretando Mi limón, mi limonero. En el vídeo difundido en redes sociales, recordó también la célebre frase de Isabel Díaz Ayuso en 2023.

Las reacciones no han tardado en aparecer y varios ministros se han manifestado en la red social X (antes Twitter). El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, ha asegurado que Feijóo ha retratado "el colapso político y ético del PP", mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado lo siguiente: "La polarización no cae del cielo, no se crea sola. La crea un PP pequeño, asustado, perdido y acomplejado con Vox, todos los días".

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición de "crispar". "Se ve que Feijóo salió anoche por A Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar", ha dicho.