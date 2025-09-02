A Coruña celebra este fin de semana la segunda edición del Mercado del Encanto

El Hotel Meliá María Pita acogerá del 5 al 7 de septiembre este evento que reúne moda, diseño y artesanía en un mismo espacio.

Tras el éxito de la edición pasada, el Mercado del Encanto vuelve a A Coruña para ofrecer moda, diseño y artesanía durante este primer fin de semana de septiembre. Un año más el evento tendrá lugar en el Hotel Meliá María Pita y su entrada será libre para disfrutar de esta original propuesta frente al mar.

En esta ocasión, el mercado contará con la participación de alrededor de 20 marcas, diseñadores y artesanos de diferentes puntos de España. Los visitantes podrán encontrar propuestas variadas que van desde moda femenina y masculina hasta joyería, complementos, gafas de diseño, marroquinería, fotografía, ilustración y objetos de decoración.

Además, durante el evento se realizará un sorteo de una cesta con productos de los expositores, abierto a todos los asistentes.

El Mercado del Encanto cuenta con más de diez años de trayectoria y más de 100 ediciones celebradas en distintas ciudades como Madrid, Logroño, Haro o Santiago de Compostela. Se ha consolidado como uno de los principales pop up de España, con una oferta centrada en productos originales, sostenibles y de edición limitada.

La cita será el viernes de 17:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y el domingo de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sin duda tres días para disfrutar de un plan diferente, en el lugar perfecto para despedir el verano y dar la bienvenida a septiembre con mucho estilo.