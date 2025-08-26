Esta playa cerca de A Coruña tiene su propio parque acuático flotante con toboganes y zonas de salto

En verano, la oferta de ocio de A Coruña se centra en gran medida en las playas y actividades relacionadas con ellas. La ciudad herculina cuenta con varias playas urbanas y otras cercanas que ofrecen diversas opciones de entretenimiento.

El parque acuático flotante de Miño es la última novedad en diversión para vecinos y turistas. Las instalaciones están ubicadas en la playa Grande del municipio y cuentan con todo tipo de atracciones para disfrutar de un día en familia o con amigos.

Toboganes, zonas de salto y mucho más

La playa Grande de Miño cuenta con un nuevo atractivo en su arenal: un parque acuático flotante, el único de este tipo en playas de la provincia de A Coruña. Este se presenta como una de las grandes alternativas de ocio para jóvenes y mayores durante la temporada estival.

Toboganes, zonas de salto, una cama elástica... El parque acuático de Miño ofrece todas las atracciones necesarias para disfrutar de un día lleno de diversión. Además, sus instalaciones están pensadas tanto para los más pequeños como para los adultos, ofreciendo diversión segura y refrescante.

El parque acuático abre todos los días de la semana, en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas, aunque su apertura está sujeta a las condiciones meteorológicas. Pueden acceder a él todas las personas mayores de 6 años que superen una estatura mínima de 1,10 metros.

Los menores de entre 6 y 13 años deben ir acompañados por una persona adulta, mientras que los adolescentes de 13 a 17 años pueden acceder con una autorización firmada.

Para disfrutar de las instalaciones con seguridad, todos los usuarios deben portar una pulsera identificativa en todo momento, además de un chaleco salvavidas, siendo supervisados constantemente por el equipo de socorristas.

Los usuarios disponen de tres tipos de tarifas: entrada simple, con acceso al parque nadando (12 euros); pack paddle, que incluye el acceso al parque con una tabla de paddle surf (19 euros) y pack kayak, que permite el acceso con un kayak (22 euros).

El acceso al parque se organiza en turnos de media hora para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los visitantes.