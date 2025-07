Todo lo que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para recibir el mes de agosto 2025

El mes de julio pone el broche de oro a su agenda de conciertos con dos citas musicales que nadie se puede perder. Por un lado, se presentará la legendaria figura de Lionel Richie en el Coliseum; por otro lado, The Darts, la banda femenina con inconfundible sonido garage, actuará en la sala Mardi Gras.

Una vez entrado el mes de agosto, le daremos la bienvenida a las Fiestas de María Pita con los tres primeros conciertos que se celebrarán en la icónica plaza de la ciudad herculina. Así pues, los primeros en subirse a los escenarios de su edición 2025 serán Baiuca, Bonnie Tyler y Marina Reche.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la gira por España de Lionel Richie 'Say Hello To The Hits'

El jueves 31 será el turno de Lionel Richie de subirse a los escenarios del Coliseum de A Coruña. Estos llevan desde inicios de año recibiendo a grandes figuras de la música nacional e internacional, como Lenny Kravitz, La Raíz, Bad Religion, Chayanne, Rigoberta Bandini, Trueno y muchos más.

El ritmo coruñés de los conciertos no desciende ni a mediados del verano. Ahora será el turno de una de las figuras más importantes del r&b, rock y soul internacional. El legado de Lionel Richie ha quedado sellado gracias al himno que compuso junto a Michael Jackson: We Are the World y grandes éxitos en solitario como Easy, Sail On y Three Times A Lady.

Se podrá disfrutar de la voz en directo de esta leyenda de la música a partir de las 21:30 horas desde 62,50 euros.

El jueves 31 tenemos una doble cita musical con la llegada de The Darts a la sala Mardi Gras. Cinco mujeres con una fuerza incomparable se embarcan en una gira internacional en la que presentarán en directo los nuevos singles de su álbum Nightmare Queens.

Las explosivas Nicole Laurenne (voz principal y órgano), Lindsay Scarey (bajo y coros), Rebecca Davidson (guitarra) y Rikki Watson (batería y coros) serán las encargadas de animar cada rincón de la sala Mardi Gras hasta la madrugada.

Se podrá disfrutar de la formación de The Darts a partir de las 21:30 horas por un precio de 16,32 euros.

Por último, el jueves 31 también se podrá disfrutar de un concierto especial de Myles Smith, el artista británico que saltó a la fama con éxitos tan sonados como Stargazing o Nice To Meet You. Esta fama lo llevó a ser telonero de Ed Sheeran durante su gira de 2025.

El concierto tendrá lugar en la cúpula del Monte de San Pedro y forma parte del programa que celebra el 50 aniversario de Zara. Actualmente, las entradas ya se encuentran agotadas, pero existe la posibilidad de apuntarse a la lista de espera en el siguiente enlace.

Inicio de las Fiestas de María Pita

Cartel de la edición 2025 de las Fiestas de María Pita

El mes de agosto se inaugura con uno de los eventos más esperados de todo el verano: las fiestas de María Pita. Desde el 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de una selección de eventos que llenarán de música, ocio y cultura cada rincón de las calles coruñesas.

Este año se celebrará su 175 aniversario con una serie de conciertos que no dejarán a nadie indiferente. La programación de este primer fin de semana es la siguiente:

Viernes, 1 de agosto

21:00 horas - Pregón de Rosa Cedrón

22:00 horas - Concierto de Baiuca Como inauguración oficial del mes de agosto y las míticas fiestas de María Pita, llega Baiuca , el proyecto musical del gallego Alejandro Guillán , ex integrante del grupo de pop electrónico Alex Casanova. Se podrá disfrutar en directo de este artista de folktrónica , quien fusiona a la perfección instrumentos tradicionales de Galicia (gaita, panderetas, tambores...) con la electrónica .



Sábado, 2 de agosto

22:00 horas - Concierto de Bonnie Tyler La ciudad herculina recibirá a Bonnie Tyler , reconocida internacionalmente por sus grandes éxitos It's a Heartache y Holding out for a Hero , el hit mundial versionado en innumerables idiomas. Se podrá disfrutar gratuitamente de este concierto en el escenario de la plaza de María Pita.



Domingo, 3 de agosto

22:00 horas - Concierto de Marina Reche La siguiente cita musical de las Fiestas de María Pita será Marina Reche , la hermana menor de Alba Reche , conocida por su participación en el reality show Operación Triunfo. Esta artista ha logrado abrirse camino en la industria musical de España. Destaca su colaboración con Lola Índigo en la canción A Ciegas y su participación en festivales somo el Arenal Sound, Costa Sonora y Tío Pepe Festival.



Feria del Libro de A Coruña

Cartel de la edición 2025 de la Feira do Libro en A Coruña

Una de las ferias más importantes del año, conocida como la Feria del Libro, celebrará una nueva edición desde el viernes 1 hasta el domingo 10 de agosto. Serán 10 días completos en los que el interior de los jardines de Méndez Núñez se llenarán de casetas de diferentes librerías de Galicia.

Se podrá disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el mundo de la lectura, como firmas de autores, coloquios, charlas y mucho más. Por supuesto, también se tendrá la oportunidad de hacerse con algunas de las mayores novedades literarias a un precio de lo más asequible.

Durante este fin de semana podremos disfrutar de la inauguración oficial de la Feria del Libro con un pregón de la poeta Lucía Aldao a las 12:30 horas. Tras este evento se sucederán una serie de actividades en las diferentes carpas, organizadas de manera paralela a las diferentes firmas de autores que se harán en las casetas de compraventa de libros.

Para conocer la programación completa de este fin de semana se puede consultar el siguiente enlace de la agenda de Quincemil.

El horario de la feria del libro será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 21:30 horas.

XLI edición de la Feria Mostrart

Cartel de la edición 2025 de la feria Mostrart

Durante todo el mes de agosto se podrá disfrutar de otro evento paralela a la Feria del Libro: Mostrart, conocida por ser una de las ferias de artesanía más importantes de España. Durante una edición más, este gran evento reunirá puestos de diferentes lugares de Galicia y España.

En los puestos de artesanía que se expondrán a lo largo de los jardines de Méndez Núñez se podrá encontrar una amplia selección de productos textiles, de madera, calzado, juguetes, cerámicas, bisutería, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

Todos los productos comprados en la Feria Mostrart tienen garantía personal de cada obrador y de la Asociación Galega de Artesáns. El horario de la feria será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 22:00 horas.