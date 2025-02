El nombre de niño prohibido en Galicia que nadie se espera: el Registro Civil no lo permite por este motivo

Elegir el nombre de un bebé que está a punto de nacer es una tarea complicada y que, en algunos casos, se encuentra con la negativa del Registro Civil. Los nombres propios en España (y en Galicia) se regulan de acuerdo a la Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011, si bien la norma ha sido actualizada recientemente para adaptarse a los tiempos actuales.

Mateo, Martín y Hugo son los nombres de moda en Galicia, aunque no hace mucho tiempo los grandes favoritos eran Adrián, David y Daniel. Así lo recoge el informe Estatística de nomes dos neonatos galegos del Instituo Galego de Estadística (IGE). A la hora de elegir nombre, otros aspectos a tener en cuenta son las preferencias personales, las tradiciones familiares y cuestiones como el significado o la sonoridad.

El nombre de niño prohibido en Galicia

Pero cualquier nombre de niño no vale en España. Existen límites legales que dan lugar a una serie de nombres prohibidos. La Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011, que regula los nombres propios , señala que "en la inscripción no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples". Tampoco puede imponerse un nombre que ostente uno de los hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como "nombres que hagan confusa la identificación"

No es la única negativa con la que nos encontramos. El Registro Civil prohíbe la inscripción de nombres que "sean contrarios a la dignidad de la persona". Así, están vetados nombres con connotaciones negativas que puedan atentar con la dignidad de la persona y sean objeto de burlas como Caín, Stalin, Lucifer o Judas. Para sorpresa de muchos, en esta categoría también entraría el nombre de Lobo.

Se trata de un nombre con fuerza y garra que puede ser la opción perfecta muchos padres y madres, si bien está prohibido en España y, por tanto, en Galicia. ¿Por qué? La Dirección General de Registros considera que se trata de "un apellido común". Además, La Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011 recuerda que están vetados aquellos nombres propios que "hagan confusa su identificación".

El Registro Civil tampoco acepta otros nombres de animales con "connotaciones negativas", como Zorro, Mofeta o Tejón.

Por otra parte, los diminutivos o variantes familiares, así como coloquialismos que no hayan alcanzado sustantividad están vetados. Es el caso de Juanito, Rosita o Pepita. Llamar a un recién nacido Rafa Nadal o Fernando Alonso tampoco es posible, pero sí Rafael o Fernando. Los nombres completos de personajes ficticios, como Bran Stark, también están prohibidos, si bien Bran a secas es válido. De hecho, hay 99 registros en España, la mayoría en Galicia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Lista de nombres prohibidos en España

A continuación, te mostramos la lista definitiva de nombres de niño que no se pueden poner en España:

Por connotaciones negativas o violentas

Hitler – Relacionado con el dictador nazi.

– Relacionado con el dictador nazi. Osama Bin Laden – Ligado al terrorismo.

– Ligado al terrorismo. Caín – Asociado a la traición y el asesinato (Biblia).

– Asociado a la traición y el asesinato (Biblia). Judas – Connotación de traición.

– Connotación de traición. Lucifer – Nombre del diablo en la tradición cristiana.

– Nombre del diablo en la tradición cristiana. Satán – Igual que Lucifer, relacionado con el mal.

– Igual que Lucifer, relacionado con el mal. Lenin y Stalin – Prohibidos por su relación con dictadores.

Por asociaciones con animales

Lobo – Aunque se ha permitido en algunos casos, puede ser rechazado por ser un sustantivo común y connotación agresiva.

– Aunque se ha permitido en algunos casos, puede ser rechazado por ser un sustantivo común y connotación agresiva. Cobra – Relacionado con serpientes venenosas.

– Relacionado con serpientes venenosas. Bestia – Tiene connotaciones negativas y agresivas.

– Tiene connotaciones negativas y agresivas. Fiera – Similar a "Bestia", puede ser rechazado.

Por ser perjudiciales para el niño

Batman – No se permiten nombres de personajes de ficción.

– No se permiten nombres de personajes de ficción. Robocop – Igual que Batman, considerado extravagante.

– Igual que Batman, considerado extravagante. Pocahontas – Puede considerarse ridículo o inadecuado.

– Puede considerarse ridículo o inadecuado. Terminator – Rechazado por ser un personaje de cine.

– Rechazado por ser un personaje de cine. Superman – No se aceptan nombres de superhéroes.

Por ser ofensivos o malsonantes