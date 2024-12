El mercado de Navidad más tradicional de Santiago: joya de la artesanía y la alimentación gourmet

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la emoción y magia que la caracteriza. En esta época que invita a disfrutar de la familia y amigos más que nunca, es fundamental estar al tanto de todos los planes que se pueden hacer para pasar un buen rato en la mejor compañía. En este sentido, destacan los famosos mercados navideños en los que diferentes casetas crean un ambiente de lo más festivo con regalos, artesanía y alimentación. En Santiago hay uno que se celebra todos los años y en Quincemil te contamos todo lo que debes saber sobre él este 2024.

Mercado da Estrela El Mercado da Estrela vuelve a Santiago del 13 al 15 de diciembre: artesanía, conciertos y mucho más

Se trata del mercadillo ubicado en Carreira do Conde, un mercado que es toda una tradición anual entre los santiagueses que esperan esta época para planificar sus paseos entre su variedad de casetas destinadas a artesanía, productos gourmet y decoraciones de todo tipo.

70 casetas y un espacio infantil con talleres diarios

El Mercado de Navidad en Carreira do Conde comenzó el pasado 29 de noviembre y seguirá disponible hasta el 5 de enero. Si aún no has tenido el momento oportuno para pasear por sus incontables casetas, todavía estás a tiempo de destinar las horas de un día libre para hacerlo. Este mercadillo se reparte en cinco turnos diferentes, cada uno de ellos con un total de 15 casetas, a las que se sumará un máximo de 5 puestos exteriores de alimentación.

Entre todos sus puestos de venta ambulante encontrarás productos alimentarios gourmet, así como objetos de decoración y de artesanía (joyas, madera, cerámica, vidrio, cuero, juguetes, textil, regarlo original, diseño...). Además, el programa destina un espacio reservado como zona infantil en el que se realizarán talleres diarios, como la fabricación de adornos de Navidad, un obradoiro de maquillaje o la creación de figuras de papel, entre otros, para crear experiencias únicas y disfrutar del tiempo en familia con los más pequeños.

Mercado de Navidad en Carreira do Conde. Turismo Santiago

Este 2024 las casetas estarán regentadas por comerciantes, artesanos y productores que buscan dar a conocer sus productos de calidad y originales, con hincapié en los productos de artesanía. De esta forma, el Ayuntamiento espera atraer a un público muy diverso con el que dinamizar la economía local, fomentar la cultura y disfrutar de las tradiciones navideñas.

Expositores

La lista de expositores del mercado de Navidad en Carreira do Conde es bastante extensa, siendo estos los días en los que se dividen los 5 turnos: del 29 de noviembre al 5 de diciembre se realizó la primera ronda, la siguiente tiene lugar hasta el 12 de diciembre, otra del 13 al 19 de diciembre, un nuevo turno del 20 al 27 y la última oportunidad del 28 de diciembre al 5 de enero.

Con el fin de que tanto los expositores como los visitantes disfruten de sus celebraciones en familia en las fechas señaladas, este es el horario y los días de cierre del mercado de Navidad:

Apertura diaria de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas

de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas Los días 24 y 31 de diciembre solo abre en horario de mañana de 12:00 a 14:00 horas

de 12:00 a 14:00 horas Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Área Central, otro mercado de Navidad en Santiago

El mercado de Área Central tendrá lugar desde el 20 de diciembre al 5 de enero. Destinado, también, a la venta ambulante de productos de artesanía, alimentación y decoración. Contará con 15 puestos diferentes divididos en dos turnos:

Del 20 al 27 de diciembre:

Belelula

Deica Creacións

Con un poco de papel

Dfieltro

D Rositas

Indiart Aborigen

Flow de meiga

Moira

Noites de Datura

Recuncho de cucadas

Shirga

Soledad Mato

Sonagasallo

Del 28 de diciembre al 5 de enero: