Santiago de Compostela enciende la Navidad

Sin lluvia ni frío, y con las calles repletas de gente, así dio la bienvenida Santiago de Compostela a la Navidad. Después de Vigo, la Compostela ha sido la ciudad gallega más madrugadora en inaugurar la Navidad este 2024. Y lo hizo con un bonito espectáculo de encendido de luces que conquistó a mayores y a pequeños.

Ana Gayoso

La cuenta atrás comenzaba este viernes, a las 18:30 horas, de forma simultánea en Carreira do Bispo y Porta do Camiño. Desde ambos puntos salían dos comitivas conformadas por decenas de personas y los grupos de música tradicional Brincadeira y Cantigas e Agarimos, encargadas de ir encendiendo las luces de la ciudad e ir recogiendo las estrellas. Tras varias paradas, llegaban puntuales a las 19:00 horas al epicentro de la Navidad compostelana, la Praza do Obradoiro.

Allí, centenares de personas de diferentes edades y diferentes procedencias esperaban con gran expectación. Pero el encedido de las luces se hicieron esperar, ya que la Compañía Pablo Méndez fue la encargada de romper el hielo con su espectáculo. Tras él, los asistentes disfrutaron de actuaciones musicales a cargo de la soprano Esperanza Mara y de DJ Mil.

Finalmente, la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, se dirigía al público y animaba a santiagueses y a visitantes a disfrutar de la Navidad compostelana. Una Navidad pensada "para os máis pequenos da casa pero tamén para os que pasan dos 90", exclamaba Sanmartín, quien animó desde este viernes y hasta la noche de Reyes a que todos los compostelanos saquen su niño interior. "Que todo o mundo se sitúe na fantasía, na ilusión e na imaxinación", animó Sanmartín.

En un guiño a la estrella de ocho puntas, parte de la tradición compostelana y nexo de unión de la programación navideña, los centenares de asistentes corearon la cuenta atrás desde el 8 al 0 hasta que se produjo el momento más esperado de la tarde: el encendido del árbol de Navidad y de la iluminación artística en la fachada de Raxoi.

Tras el encendido, el público volvió a disfrutar del espectáculo de Pablo Méndez y de más música, mientras los más pequeños se lanzaban a descubrir todo lo escondía el jardín central del Obradoiro. Además, no faltó la chocolatada para poner el broche de oro.

Más de un centenar de calles iluminadas

Más allá del Obradoiro, el punto cero de la Navidad santiaguesa, la gente se lanzó a recorrer las calles compostelanas y descubrir sus espectaculares decoraciones. Praterías, la Praza da Quintana, Cervantes, la Praza do Toural o la Alameda fueron algunos de los puntos más visitados durante este viernes.

Además, desde este 29 de noviembre y hasta víspera de Reyes, la rúa Carreira do Conde ya tiene instalado y abierto su tradicional mercadillo de Navidad. Hoy, en su apertura, fueron muchos los compostelanos que se acercaron a recorrer sus puestos.