Seis planes en Santiago de Compostela para disfrutar del último fin de semana del verano

Festivales de música, conciertos o espectáculos teatrales son algunos de los planes de este último fin de semana en Santiago de Compostela. La ciudad despide el verano con propuestas de ocio para todos los públicos, donde la música será la protagonista.

El festival HolaNola acercará Nueva Orleans a la capital gallega con conciertos y más actividades mientras que el Hotel Monumento San Francisco acogerá los recitales a la luz de las velas de Candlelight. No faltarán las opciones musicales para los amantes del rock, con el concierto tributo a AC/DC, así como visitas guiadas o espectáculos teatrales.

HolaNola Lab Fest

Las mejores voces de Nueva Orleans estarán este fin de semana en Santiago de la mano del HolaNola Lab Fest. La tercera edición del festival -que se celebra en Santiago, Ourense y Madrid- llegará a la capital gallega desde el 17 al 22 de septiembre con cinco conciertos.

El viernes 20, la Sala Capitol acogerá el concierto de Sabine McCalla, Duff Thompson y Max Bien Kahn a partir de las 21:00 horas. Las entradas están disponibles a partir de los 19 euros.

El sábado 21 será el turno para Sam Doores & Casey Jane y Julian Maeso, que actuarán en la Sala Riquela a partir de las 20:30 horas. Las entradas están disponibles desde los 15 euros (más gastos). Además de conciertos, el sábado también habrá una sesión vermú en la Praza de Feixoo para disfrutar del intercambio cultural entre Galicia y Nueva Orleans. Habrá diferentes actividades como talleres de baile tradicional y de pandereta (12:00 horas); así como con espectáculos, juegos y música en directo (13:00 horas).

Conciertos Candlelight

Concierto Candlelight.

Otro de los planes imprescindibles de este fin de semana son los conciertos a la luz de las velas, que llegan a Compostela de la mano de Candlelight. La cita será el domingo 22 de septiembre, en el Hotel Monumento San Francisco. La primera actuación será a las 17:00 horas, con el tributo a Hans Zimmer a cargo de la formación gallega Cuarteto Atlánticas, que interpretará bandas sonoras míticas como Time de la película Origen; This Land, de El Rey León; Suite, de Gladiator; o Zooster’s breakout de Madagascar. Las entradas están disponibles desde los 24 hasta los 34 euros.

Habrá una segunda actuación a las 21:00 horas, un tributo a Coldplay en el que los asistentes podrán disfrutar de grandes hits de la banda británica como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks o Sky Full of Stars, entre otros. Las entradas están agotadas.

Teatro

Corta el cable rojo

Después del parón del verano, el teatro regresa al Auditorio Abanca el próximo 21 de septiembre, a las 20:00 horas, con Corta el cable rojo, que ha estado durante doce años en la Gran Vía de Madrid. Se trata de una comedia con mucha improvisación, que combina música cautivadora y proyecciones deslumbrantes en un formato arrollador. Todo para crear una experiencia teatral única y emocionante. Las entradas están disponibles a partir de los 20 euros.

Conciertos

DescubRiendo AC/DC

Los amantes del rock tienen una cita el sábado 21 en la Sala Capitol, con el concierto de Black/Ice, la banda tributo de AC/DC. Una oportunidad para disfrutar en directo de los grandes temas de la banda de hard-rock. La cita será a las 20:30 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros.

Otra de las citas musicales del fin de semana será el domingo 22, a las 16:00 horas, en el Monte do Gozo, con la macroactuación Go!Go!Zo!. La cita, organizada por la Casa do Rock, congregará a más de 500 amantes de la música, que versionarán en gallego temas como Born To Be Wild (Salvaxe son) de Steppenwolf; Holiday (Resistir) de Green Day o Beliver de Imagine Dragons. El festival también ofrecerá combos musicales con hasta siete bandas gallegas emergentes - Rocke Experience, The Ages, Hombres Hell, QDL, ParaZmol, Rexoufeiros e D-buxos-.

Visitas guiadas

Museo de Historia Natural, en Santiago. Turismo Santiago

Los estudiantes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) podrán disfrutar de las diferentes actividades programadas con motivo del inicio del curso académico. Clases de deporte, danza o pandereta, o visitas guiadas al Museo de Historia Natural son algunas de las actividades programadas para este jueves 19, a partir de las 17:00 horas.