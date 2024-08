Cinco planes para disfrutar el fin de semana en Santiago de Compostela y área

La llegada del fin de semana ofrece una nueva oportunidad de disfrutar de Santiago de Compostela a través de su oferta cultural. Una semana más, la música se convierte en la gran protagonista, con conciertos para todos los públicos.

El Noia Harp Fest, las fiestas de Ames o los festivales culturales que se celebran en Compostela son algunas de las propuestas que seleccionamos para disfrutar del fin de semana en la ciudad y su área.

Noia Harp Fest

Pasada edición del Noia Harp Fest. NHP

La localidad coruñesa de Noia acoge del 8 al 10 de agosto la 11ª edición del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, conocido como Noia Harp Fest. Tres jornadas repletas de conciertos de jazz, folk o música clásica, en la que la gran protagonista será la interpretación musical a través del arpa.

Tras la jornada inaugural del jueves, el viernes 9 la cantante y compositora alemana Nadia Birkenstock impartirá un recital en la iglesia de Santa María A Nova (19:00 horas). Por la noche, el Teatro Coliseo Noela acogerá las actuaciones de la ucraniana Solomiia Savchuk (21:00 horas) y del dúo escocés Rachel Hair & Ron Jappy (22:00 horas).

El sábado 10 será el turno para disfrutar del concierto de la francesa Camille Levecque en el Claustro San Francisco (19:00 horas). Por la noche, la Praza do Tapal se convertirá en el escenario por el que pasarán el trío bretón Descofar (21:00 horas) y el intérprete senegalés Momi Maiga (22:00 horas).

'Atardecer no Gaiás'

Ciclo de conciertos 'Atardecer no Gaiás'. Cidade da Cultura

Una semana más, nueva oportunidad para disfrutar de la música en directo mientras se contempla el atardecer en la Cidade da Cultura. El ciclo musical Atardecer no Gaiás continúa con su programación el viernes 9 de agosto con el concierto de Cosmic Wacho. El dúo conformado por el malagueño Aless y por el argentino Franco Felice aterriza en Santiago con sus ritmos de cumbia, que se mueven entre las melodías latinas y la vanguardia urbana, y donde no faltarán hits como Botecito, Caramelo o No soy malo. El concierto es a las 21:00 horas y la entrada es gratuita.

Fiestas en Ames

Guadi Galego. Carlos Abal

Después de las fiestas de la Madalena (O Milladoiro), este fin de semana es el turno para las fiestas de la Peregrina (Bertamiráns), que se celebran del 7 al 11 de agosto.

El viernes 9, a las 22:00 horas, el parque do Ameneiral acogerá el concierto de Guadi Galego. La cantante cedeiresa presentará su nuevo espectáculo Síntese horizonte, una apuesta de la propia Guadi por la evolución de su sonido, en el que muestra todo lo aprendido y desaprendido. La entrada es gratuita.

Además, a las 23:00 horas se podrá disfrutar de la actuación de La Banda de Ayer. El sábado 10 será el turno para Requinta da Amaía y Coral Lojo Batalla. A las 23:00 horas, será el turno para Los Coleguitas.

Las fiestas finalizarán el domingo 11 con las actuaciones de Airiños do Paseo de Colón, la Banda de música de Lousame y, a partir de las 23:00 horas, con la orquestra Tania Veiras. Además, a las 19:00 horas, tendrá lugar en el parque do Ameneiral la final del concurso Canta con Ames.

Conciertos

Daydream Sessions. Feito a Man

Un año más, el festival Feito a Man invade de música las calles y plazas de la zona vieja de Compostela a lo largo del mes con casi 40 actuaciones musicales de diferentes estilos. Aquellos que pasen el fin de semana en Santiago podrán disfrutar de dos conciertos el viernes 9.

El primer concierto será en Tras Salomé, a las 20:30 horas, a cargo del grupo de pop-rock Los Vagos. A las 22:15 horas, en la Praza da Quintana, será el turno del Daydream Sessions, el proyecto colaborativo de Sergio Abuín, Adrián Arias y José Ángel Sánchez en el que artistas de diferentes disciplinas se unen para compartir su arte.

El sábado 10 la programación continúa con la Especial Mojito Party, a las 13:30 horas en San Martiño Pinario. Ya por la tarde, a las 20:30 horas, será el concierto de Cool Flanders en la rúa de Santo Agostiño-Ameas; y a las 22:15 horas, el cantautor canario Fajardo actuará en la Praza dos Gatos junto a la banda pontevedresa Trilitrate.

Festival C

Taller de circo. Circonove

Los más pequeños de la casa tienen una cita este viernes 9 de agosto en el taller de circo Circonova, que se celebra de 11:30 a 13:30 horas en la Casa das Máquinas. La actividad se dirige a para niños y niñas de 6 a 12 años y para participar es necesario inscribirse previamente en circonoveoficina@gmail.com. El taller está enmarcado dentro del Festival C, que organiza una amplia variedad de actividades culturales durante el mes de agosto en la ciudad.