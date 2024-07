Regresa la Feria Medieval de Betanzos (A Coruña) en su 25 aniversario con una amplia programación

Betanzos celebrará los próximos días 11, 12, 13 y 14 de este mes de julio su conocida Feria Medieval. A diferencia de años anteriores, este es especial, pues festejará su 25 aniversario de enlace con el municipio.

Así lo ha hecho saber la alcaldesa betanceira María Barral este viernes durante la presentación del programa. El próximo jueves dará comienzo una "edición especial" donde Betanzos revive su historia y conmemora la concesión de una feira franca anual por el rey Enrique IV de Castela.

"Esa feira cumpre este año o seu 25 aniversario, razón de máis para convertela como fixemos este ano no símbolo de promoción turística de Betanzos. 25 edicións, desde 1998, que convertiron a Feria Medieval nun referente xa non so en Galicia senón en España, o onde esperamos a visita de milleiros de persoas”, indicó la edil.

El casco histórico de la ciudad se decorará durante estos cuatro días de forma especial y para la ocasión: con más de siete kilómetros de telas, 130 puestos de venta de productos "e unha sucesión de representación de escenas teatrais da historia de Betanzos que xunto aos propios betanceiros e betanceiras que estes días vistirémonos de época daremos á feira ese compoñente que a fai única e que esperta admiración noutros moitos lugares do noso país".

Programación

A pesar de que comenzará el jueves, 11 de junio, el miércoles 10 tendrá lugar el pistoletazo de salida a las 20:30 horas con la interpretación por primera vez de la obra poética "O tratado dos meses" de Bonvensn de la Riva, intepretado por el grupo de teatro Noite Bohemia en la iglesia de Santa María do Azougue.

El viernes 12 se dará el pregón de la feria, en la que el protagonista será una persona muy asentada de Betanzoz, su cronista oficial, José Raimundo Núñez Lendoiro.

Actividades

La feria volverá a incluir en su programa las escenas más tradicionales que son un símbolo de la misma: Entrada do Señor de Andrade; A carreira de Bocois, A batalla das figueiras; A revolta Irmandiña; la Expulsión dos Leprosos; además del Torneo Medieval; el Aquelare, lumes e Malabares.

Habrá más de 130 puestos repartidos por el casco, ampliando este año a la calle Travesa. Así como por la porta da Vila, rúa do Castro, plaza de la Constitución, Roldán; Peixaría, plaza Fernández Pérez de Andrade, y Santa María.

De los 130 puestos, 25 corresponden a asociaciones de Betanzos que el Concello les cede un espacio después de recibir -este año fue record absoluto- 365 peticiones, por lo que nuevamente hubo que hacer una selección, valorando la trayectoria de cada profesional así como el cumplimiento, en caso de participar en ediciones anteriores, del reglamento que exige el ayuntamiento para poder participar en la feria.

A lo largo de los cuatro días participarán más de 200 personas, entre los propios voluntarios, protagonistas en muchas de las escenas que se representarán estos días; y los servicios de municipales; Protección Civil, Policía Local, bomberos, Cruz Roja, etcétera.