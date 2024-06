¿Dónde actúa la París de Noia en Galicia en julio? Todas las fechas confirmadas

Julio tiene 31 días y de ellos los integrantes de la orquesta París de Noia descansarán exactamente cuatro. La popular formación comenzó su gira "Welcome to the Party!" el 1 de enero y este sexto mes del año tiene 27 actuaciones en diferentes lugares de Galicia y una en la vecina Asturias. De esas 27, 26 serán en días consecutivos, entre el 5 y el 30 de julio. Todo un martón para la veterana formación noiesa.

Entre ellas están fiestas tan potentes como las de Arteixo, O Burgo o Taragoña, en Rianxo. La mayor parte de las actuaciones de la País de Noia se concentrarán en julio en la provincia de A Coruña, siendo la primera en las fiestas de San Sadurniño este mismo martes.

Este año la orquesta incorpora tres nuevos fichajes: la cantante Maythe Leiva, la intérprete Alba Navarro y la bailarina Andrea Danta. Estas son todas las actuaciones previstas de la París de Noia este mes de julio:

Actuaciones del mes de julio de 2024