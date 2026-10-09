Galicia despide este viernes a Xosé Manuel Beiras con una capilla ardiente y un homenaje público

Santiago de Compostela se prepara para dar este viernes, 9 de octubre, el último adiós a Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego, fallecido este jueves a los 90 años. La capital gallega concentrará los principales actos de despedida y homenaje al político, que también será recordado a través de una programación especial en la televisión autonómica.

El Museo do Pobo Galego abrirá a partir de las 12:00 horas una capilla ardiente para que la ciudadanía, representantes institucionales y figuras políticas puedan acudir a presentar sus respetos y despedirse de Beiras.

En este mismo espacio se celebrará, a las 16:00 horas, un acto público de homenaje, abierto a todas las personas que deseen recordar su trayectoria y rendirle tributo.

La familia del histórico dirigente ha solicitado que las muestras de afecto y reconocimiento se concentren en el museo, al tiempo que ha pedido respeto a su intimidad y que no se acuda al domicilio familiar.

Programación especial en la Televisión de Galicia

La Televisión de Galicia también rendirá homenaje a Xosé Manuel Beiras con una programación especial dedicada a su figura y a la evolución del nacionalismo gallego.

En concreto, la segunda cadena autonómica, G2, emitirá a partir de las 17:40 horas tres capítulos del programa Crónicas da transición centrados en la evolución del galeguismo.

Además, la plataforma digital AGalega.gal mantendrá disponible un espacio monográfico bajo el título Lembrando a Xosé Manuel Beiras, que reunirá materiales de archivo para recordar su trayectoria política y su papel en la historia reciente de Galicia.

Santiago tramita la concesión de su Medalla de Ouro

Los reconocimientos a Beiras también se trasladan al ámbito institucional. La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha iniciado los trámites para concederle la Medalla de Ouro de la ciudad, la máxima distinción honorífica del municipio.

La propuesta será trasladada a la Comisión de Honores para avanzar en su aprobación, que se espera que cuente con el respaldo unánime de la corporación municipal.