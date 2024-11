Consejo Nacional del BNG en Santiago: "O goberno do PP está entregado ao centralismo madrileño"

El BNG ha celebrado este sábado en Santiago el Consejo Nacional, a las puertas de la XVIII Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en la capital de Galicia tras lograr el mejor resultado de su historia.

La portavoz nacional, Ana Pontón, expresó la necesidad de seguir centrando el trabajo del BNG en lo que "realmente da sentido á política": ocuparse dos problemas da xente e dar solucións", además de que apeló a "seguir ampliando a base do nacionalismo coa mano tendida desde a responsabilidade que supón ser a esperanza de cada vez máis galegos".

En su intervención, Pontón atribuyó el mejor momento de la historia de la formación a un "éxito colectivo e ao intenso e inmenso traballo da militancia", aseguró, junto con una línea política que "consiguió conectar con millares de gallegos".

Pontón advirtió que, fuera de pronósticos interesados, el avance del BNG no es "ni flor de un día ni algo puntual sino una tendencia de fondo, sólida y potente". "Cada vez somos máis e máis que imos a ser no futuro", aseguró, anunciando que "non nos quedaremos recreándonos no logrado porque somos ambiciosas e inconformistas polo orgullo e amor por este país", proclamó.

Afirmó que el BNG consiguió situarse como alternativa al PP "aplicando os principios nacionalistas conseguindo situarnos na alternativa ao PP, cun discurso claro e actualizado, centrado nas preocupacións da xente, ofrecendo alternativas e solucións aos problemas que impactan de cheo nas familias, na clase traballadora, nas persoas autónomas ou nas pequenas e medianas empresas".

Pontón parafraseó también a Castelao para reafirmar que "temos fe no noso pobo" y certificó que el BNG está en un "momento crucial do nacionalismo e de Galicia". "Temos que actuar con responsabilidade e altura de miras. O BNG non é unha organización política máis, somos a expresión da existencia da nación galega, a esperanza de toda a cidadanía que quere facer realidade esa otra Galicia posible", manifestó.

Asamblea Nacional del 1 de diciembre

Entre los objetivos de la asamblea del próximo 1 de diciembre, destacó lo de afianzar la línea de trabajo y reforzar la organización: "se algo temos claro é que sen un pobo organizado non haberá cambio real posible"señaló, a la vez que apeló a 2016, "cando unha nova dirección tomou as riendas e abrimos un tempo novo no BNG".

La líder del Bloque recordó como el BNG logró una implantación social y unos resultados electorales que "só os máis optimistas podíamos soñar”, reconoció, para hacer un llamamiento a asegurar a Galicia "o futuro que merece". Hizo hincapié en "contrarrestar o destrozo dun goberno do PP cada vez máis ultra, máis entregado ao centralismo madrileño", al lobbie eléctrico y a las empresas amigas.

"Crispación madrileña que parece contaminalo todo"

La portavoz nacional del Bloque quiso poner de manifiesto el momento de "crispación madrileña que parece contaminalo todo", y anunció que el objetivo del BNG es defender los intereses de los gallegos, sin insultos ni descalificaciones, sino desde el debate de ideas, poniendo la defensa de Galicia en el centro "fronte á incapacidade de Rueda".

Pontón continuó su discurso argumentando que "o PP ten pánico á comisión de investigación impulsada polo BNG, tanto que vetou a comparecencia de Feijóo" y avanzó que el BNG seguirá trabajando para dar alternativas frente a un Gobierno de Afonso Rueda que para 2025 "volve a presentar uns presupostos rutinarios", a la vez que tachó a los populares de falta de proyecto de país, presupuestos antisociales que benefician a los ricos y especuladores de vivienda.

Es por eso que Ana Pontón adelantó que el BNG propondrá reorientar el gasto de 1.937 millones de euros y una política fiscal justa con tres grandes prioridades: servicios públicos y política social, ciencia y sectores productivos, y un modelo energético a la favor de Galicia.

Asimismo, la portavoz nacional finalizó su intervención en el último consejo antes de la XVIII Asamblea Nacional posicionándose como "a esperanza de todos os galegos que soñan cun país onde facer realidade os seus soños e aspiracións".