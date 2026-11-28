Llego al buzón y me encuentro una colección de sobres, papeletas electorales y propaganda política. Papel por todas partes. Cada partido con sus siglas, sus candidatos, sus promesas y su particular manera de salvar el mundo. Un mundo que, para empezar, podrían contribuir a salvar dejando de empapelarnos los buzones.

Estamos en pleno siglo XXI. En la era de la inteligencia artificial, de la digitalización, de los algoritmos capaces de interpretar millones de datos en cuestión de segundos. Pero resulta que nuestra clase política sigue necesitando inundar los hogares de papel para recordarnos que existe.

Y son precisamente ellos quienes nos exigen sostenibilidad.

Tiene guasa.

Nos piden que reduzcamos nuestro consumo, que reciclemos, que utilicemos menos plástico, que vigilemos nuestra huella de carbono y que asumamos nuestra responsabilidad medioambiental. Mientras tanto, imprimen, ensobran y distribuyen millones de documentos electorales que, en muchísimos casos, hacen un recorrido extraordinariamente breve: del buzón al contenedor.

Papel, tinta, maquinaria, transporte, combustible y dinero. Mucho dinero. Todo para hacernos llegar unas papeletas que ya estarán disponibles en los colegios electorales.

Lo verdaderamente obsceno no es el desperdicio de papel. Es la contradicción moral de quienes legislan sobre nuestros hábitos mientras se conceden a sí mismos el privilegio de ignorar sus propias exigencias.

Nos hablan de transformación digital desde una imprenta. De eficiencia desde el despilfarro. De responsabilidad medioambiental mientras llenan nuestros buzones de basura electoral.

No cuestiono el derecho de nadie a recibir información electoral en papel ni la necesidad de garantizar el acceso al voto de todos los ciudadanos. Cuestiono la incapacidad de modernizar un sistema de distribución masiva que resulta difícil de justificar con los recursos tecnológicos actuales.

Porque la tecnología existe. Lo que parece no existir es la voluntad política de aplicarla cuando obliga a revisar las costumbres de los propios partidos.

La sostenibilidad no debería ser una asignatura obligatoria para el ciudadano y optativa para quienes gobiernan.

Antes de volver a darme una lección sobre responsabilidad medioambiental, que alguno de nuestros representantes políticos tenga la decencia de abrir su propio buzón y contemplar semejante disparate.

Quizá descubra que el primer residuo que debería reciclar nuestra democracia es su propia incoherencia.