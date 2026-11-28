Deporte Inclusivo
Unha reflexión de Sofía Toro sobre a inversión na industria do deporte
Cando pensamos no deporte, a miúdo veñen á nosa mente estadios cheos, medallas, rexistros superados e atletas de elite. Non obstante, o verdadeiro poder da actividade física transcende os terreos de xogo e os podios. O deporte é, por riba de todo, unha das ferramentas de inclusión social e cohesión máis potentes que temos ao noso alcance.
Nunha pista, nun pavillón municipal, nun ximnasio ou nunha ruta de sendeirismo, as etiquetas deberían diluírse. Porque sabemos do impacto que ten o deporte na calidade de vida da poboación en xeral, e das persoas en risco de exclusión social en particular: fomento da autonomía, mellora do benestar físico e emocional, e xeración de sentimento de pertenza a unha comunidade. E porque o deporte é un dereito para todas as persoas.
Desde o Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, temos unha premisa moi clara: non podemos falar dunha Galicia saudable se non falamos, primeiro, dunha Galicia inclusiva. Cando impulsamos o noso Plan 2 Millóns, o obxectivo non é unicamente sumar minutos de exercicio nas estatísticas; é garantir que calquera persoa no noso territorio, independentemente das súas circunstancias persoais ou económicas, teña as ferramentas e os apoios para gozar dunha vida activa.
Temos que achegar o movemento ás persoas maiores que sofren a soidade non desexada, aos pacientes con patoloxías crónicas, ás persoas con discapacidade e á mocidade en risco de exclusión. Pero tamén debemos tender pontes cara á poboación de baixos recursos económicos, para quen o deporte xamais debe ser un privilexio inalcanzable, e cara ás persoas migrantes, que atopan no xogo, no exercicio e no equipo unha linguaxe universal para sentirse parte da súa nova comunidade.
Pasar das palabras aos feitos esixe traballo de campo e referentes reais. Por iso, dende o Clúster levamos a cabo obradoiros específicos nos que damos formación a persoal técnico para o fomento da actividade física en colectivos vulnerables. Dotar aos nosos profesionais das ferramentas adecuadas é o primeiro paso para transformar vidas. Neste sentido, é de xustiza resaltar e agradecer o traballo indispensable de entidades como a Fundación Dignidade, a Fundación Breogan, AD Bolboretas ou Enki. Iniciativas fabulosas como a Carreira de Enki demóstrannos cada ano que a convivencia non só é posible, senón que pode e debe ser unha auténtica festa cidadá.
Para que esa teoría sexa unha realidade tanxible, necesitamos o compromiso transversal de toda a sociedade: administracións públicas, tecido empresarial e sector sanitario. Debemos deseñar cidades máis amables, construír instalacións 100% accesibles, fomentar a formación do colectivo de educadores/as físico deportivos/as e financiar programas que non deixen a ninguén atrás.
Investir na industria do deporte non é un gasto en lecer; é o maior e máis rendible investimento en cohesión social que podemos facer como país. Fagamos que Galicia se mova unida, asegurándonos de que ninguén quede no banco.