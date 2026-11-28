Una reflexión de Lili Lorenzo sobre la irrupción de la IA en los procesos de selección.

Una máquina escribe el currículum. Otra máquina lo lee. Una persona espera que lo llamen. Otra persona espera a que le diga la IA a quién llamar.

Yo lo llamo un diálogo entre latas.

Según Gartner, el 39% de los candidatos ya usa IA para presentarse a una oferta. Y solo el 26% confía en que otra IA los evalúe con justicia. Unos hacen trampa porque no se fían del árbitro; el árbitro desconfía porque todos hacen trampa. Círculo vicioso muy bien engrasado.

Al otro lado del ring, la misma consultora calcula que en 2028 una de cada cuatro candidaturas en el mundo será falsa. No mal escrita, ni engrosada o exagerada: falsa.

Perfiles inventados, entrevistas por vídeo con la cara de otro. Genbeta recogía en 2025, citando al Departamento de Justicia de EE. UU., que más de trescientas empresas habían contratado sin saberlo a impostores para puestos de IT.

Aquí está la dicotomía: contratar por el papel o contratar por el rastro. El papel es el currículum, las palabras clave, el filtro automático. El rastro es lo que alguien ha hecho, con quién, y qué quedó después de aquello.

El mecanismo es sencillo. El filtro busca ciertas palabras. La IA generativa fabrica exactamente esas palabras. Resultado: el sistema premia a quien mejor imita al sistema. Es la vieja ley de Gresham aplicada al talento: la moneda mala acaba expulsando a la buena.

Cuando todos los currículums son impecables, el currículum deja de valer. Se devalúa. Inflación de excelencia.

¿Y la empresa mediana? No tiene presupuesto para un departamento antifraude. ¿Será por eso que las empresas cada vez piden más presencialidad? ¿Para no contratar avatares?

Una conversación de cuarenta minutos sobre un problema real de tu negocio. Una tarea pequeña, pagada, de las de verdad. Una llamada a quien trabajó con esa persona. Suena artesano, lo sé. Es, ahora mismo, lo único que no se puede clonar en un pispás.

Automatiza lo repetitivo: la agenda de entrevistas, el acuse de recibo, el seguimiento. Para eso están las máquinas. Lo que no se automatiza es el criterio de decir «a esta persona sí».

Porque la confianza se acumula a pie, a golpes de coherencia, entre gente que se conoce por el nombre. Es la única divisa que sigue al alza.

Deja que las latas se hablen entre ellas. Tú, descuelga el teléfono de verdad, siente el pálpito en persona.