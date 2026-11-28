¿Qué habrá sido de la pareja infiel de aquel concierto de Coldplay?

Me acuerdo de ellos mientras hago una tortilla francesa y en mi lista de Spotify suena ‘Clocks’, de ese grupo. ¿Seguirán juntos? ¿Habrán roto? ¿Habrán pedido una orden de alejamiento de las cámaras de fotos?

Ni idea. Tampoco es que me importe mucho. Aunque durante unos días este asunto nos importó muchísimo a todos. Aquella pareja fue nuestro reality improvisado, la serie del verano. Analizamos sus gestos, investigamos sus respectivos matrimonios, opinamos, juzgamos. Y después, silencio. Agujero negro. Nada. Como si el algoritmo los hubiera borrado del planeta. Estoy segura de que ellos tuvieron que seguir ocupándose de sus problemas, pero nosotros ya estábamos a otra cosa con alguna polémica nueva.

Ahora está ocurriendo lo mismo con el escándalo de Jensen Huang, el consejero delegado de Nvidia. Infidelidades, sospechas de espionaje, China, Trump. Tenemos todos los ingredientes para una buena serie de Netflix. Mientras escribo estas líneas me entero de que Huang ya ha recuperado su puesto de trabajo. ¿Cuánto tiempo le queda a este asunto? ¿Una semana? ¿Un par de días? Me temo que esta columna no va a envejecer bien. Al ritmo que pasan las cosas, escribir un artículo de actualidad con tres días de antelación empieza a ser un ejercicio de adivinación. Por el momento, y viendo el valor de Nvidia, parece que los accionistas ya se lo han perdonado. Desconozco si su mujer también.

Me fascina la capacidad que tenemos para convertir a desconocidos en protagonistas mundiales durante una semana. Los exprimimos como a una naranja de zumo en el desayuno y después los olvidamos con la misma facilidad con la que olvidamos donde hemos dejado las llaves (que suelen estar en el bolso, por cierto).

A riesgo de ponerme filosófica y un poco pedante de que se me queme la tortilla, nombraré a Heráclito, cuyo pensamiento se resume en que nada permanece y que todo fluye. Aunque me voy a permitir matizar al filósofo, que elaboró su teoría sin tener conexión a internet. Porque a la velocidad a la que circula hoy la información, ya ni siquiera hace falta que las cosas cambien, basta con que cambie nuestro interés por ellas.

Y como se vienen elecciones, veamos las aplicaciones prácticas de esta versión de Heráclito a la política. Da la impresión de que la mejor manera de gestionar un escándalo ya no es desmentirlo, explicarlo o asumir responsabilidades. Ahora basta con encontrar otro escándalo. Y no hace falta que sea más grave. Es suficiente con que sea más ruidoso, más divertido o más fácil de resumir en un meme.

Me siento a comer la tortilla francesa y cambio de canción. Spotify me sugiere otra de Coldplay: Don´t Panic. Supongo que en algún gabinete de comunicación política el algoritmo les estará sugiriendo Trouble, del mismo grupo.