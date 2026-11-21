Nani Arenas reivindica el peso del sector turístico en el debate político y reclama que se tenga en cuenta a quienes viven de él.

Sigo la campaña del 29N con una pregunta en la cabeza: ¿dónde está el turismo? Lo busco en los programas, en los mítines y en el cara a cara entre los dos grandes candidatos. En el debate no tuvo bloque propio, normal, no tendría sentido. Eso sí, se coló de forma transversal en el de vivienda, cuando los candidatos se cruzaron reproches sobre los apartamentos turísticos y su peso en el parque residencial. Es la única referencia que he localizado.

Esa escena resume el problema. Cuando el turismo aparece, lo hace como asunto de otra área. De refilón. Está en el transporte, en la fiscalidad, en la vivienda, en el horario de un museo y en la conservación de un paisaje. Cuando se cuela en una campaña, lo hace como problema de otro departamento.

A veces pienso que es porque se da por hecho que el turista no vota. Pasa unos días en un destino cualquiera, come, bebe, pasea y se marcha. Es un ciudadano temporal al que no hay que convencerlo de nada. Pero ¡ojo!. Su paso deja huella. Y quienes trabajamos para recibirlo sí votamos. Además, ese turista también soy yo: con maletín de ejecutiva, con botas de senderista o con chanclas de crucerista. Podría ser usted el próximo fin de semana.

Por eso miro cómo se trata al turismo en campaña con doble interés: como el de una profesional que vive del turismo y como una turista más que viaja por ocio siempre que puede.

Los números son personas

Pongamos algún dato sobre la mesa. El turismo aportó en 2024 el 12,6 % del PIB español, más de 200.000 millones de euros, según el INE. En Galicia, a comienzos de 2026, daba trabajo a casi 120.000 personas, según Turespaña. Detrás de cada cifra hay alguien: la camarera, el cocinero, la guía, el conductor del autobús, la dueña de un hotel rural, el agente de viajes… Entre ellos, unos 26.800 autónomos, entre ellos yo misma.

Y hay un matiz que los titulares de récord no cuentan: según esos mismos datos, mientras el empleo asalariado del sector crecía en Galicia, el número de autónomos bajaba casi un 5 %. Que lleguen más viajeros no siempre mejora la vida de los pequeños negocios. La propia patronal Exceltur reconoce que este verano las ventas de las empresas turísticas subieron, pero el aumento de costes y de impuestos hizo que no se notara en sus resultados. Por eso se quedan cortos los balances que acaban siempre en otro récord.

Quizá la explicación esté en que, visto desde fuera, el turismo parece demasiado sencillo: el turista elige destino, reserva, hace la maleta y se lo pasa bien. ¿Qué puede tener de complicado? Pero no. Cuando lo ves desde dentro descubres competencias repartidas entre organismos, normas y leyes complejas que condicionan cada decisión y frenos al emprendimiento. También sensibilidades que no siempre coinciden. Entenderlo requiere preparación. Y gestionarlo bien no puede depender de una ocurrencia. He trabajado con personas con mucha responsabilidad sobre el sector que apenas conocían su funcionamiento. Habían viajado, eso sí. Pero no basta. Como si usar la electricidad bastara para dirigir una central nuclear.

El turismo, un inquilino nómada

El turismo es por tanto un inquilino a quien cuesta acomodar. Desde 1996, ha pasado por seis ministerios distintos y nunca ha “reinado” solo. Empezó en Economía. En 2004 se mudó a Industria y Comercio; en 2011, a Industria y Energía; en 2016 compartió piso con Energía y Agenda Digital, convivencia que duró hasta 2018. Ese año volvió a Industria y Comercio y, desde 2023, comparte techo solo con Industria. Cinco mudanzas en treinta años. Y ¿qué pasará tras el 29N? ¿Tendrá casa propia o seguirá compartiendo habitación? La respuesta a estas preguntas ayudaría a entender su futura capacidad de actuación.

¿Les gusta el turismo a los presidentes?

Galicia nos da una pista que conviene tener en cuenta. Aquí turismo lleva años dependiendo de Presidencia. En Madrid, sin embargo la fórmula ha sido siempre la de compartir ministerio. Dos alojamientos distintos para el mismo inquilino.

De ahí viene la pregunta que me dio pie a escribir esta columna: ¿les gusta el turismo a los presidentes y a los políticos? Creo que les gusta Fitur, y lo entiendo. Es la cita del apretón de manos con el hostelero, con el concejal de turno, es la foto viral en Instagram hacen presidentes de todos los colores. Y es normal. Fitur es una feria intensa pero también divertida y llena de color y da mucho juego. La foto no es el problema. El problema es creer que esa foto justifica una política.

Más revelador es lo que dicen los programas: el del PP presenta el turismo como “motor económico” y apuesta por la calidad y por la desestacionalización (repartir la actividad a lo largo del año); el del PSOE lo vincula a “la sostenibilidad” y a gestionar los efectos del turismo masivo. Dos problemas reales y que necesitan debate. Y dos miradas distintas pero complementarias.

El Xacobeo 2027 antes del recuento

Añado ahora una variable. Estamos a las puertas de un Año Santo y aquí en Galicia se espera otro récord: en 2025 se entregaron más de 530.000 compostelas y 2026 apunta a superarlas. Pero insisto, un titular con números grandilocuentes no es una estrategia.

El Camino es un caso de éxito construido paso a paso, y merece un aplauso. Todo peregrino conoce una emoción que no sale en las estadísticas: llegar ante la catedral con los pies destrozados, empapado, cansado y feliz tras días o semanas de camino, con el reto cumplido. Es nuestro Stendhal particular, con menos palpitaciones y más ampollas: al escritor francés la belleza de Florencia le aceleró el corazón hasta dar nombre a un síndrome. Precisamente por eso toca mirar más allá del recuento de peregrinos.

¿Qué otras “tentaciones” pueden despertar esa misma emoción y animar a los caminantes a quedarse más días y a conocer otros rincones? ¿Cómo conseguir que ese interés se traduzca en un mejor reparto de los beneficios económicos y sociales, también para quienes viven lejos de Santiago?

El nuevo plan de promoción de Turespaña, el organismo estatal del sector, también incorpora esta necesidad y apuesta por dar protagonismo a la España Verde y a los destinos menos conocidos. Me parece muy bien. Falta saber cómo se materializa con acciones concretas.

Hacer la maleta

Se podrá recorrer Santiago o Florencia con gafas virtuales, y la inteligencia artificial nos mostrará fotos impecables del Obradoiro y del Ponte Vecchio. Pero la emoción de la que hablaba antes no se descarga. El turismo se vive.

No se trata de que los políticos viajen más, sino de que los que toman decisiones entiendan por qué viajamos y cuiden todo lo que hay detrás de esa maravilla, para que seguir haciendo la maleta y descubrir nuevos mundos sea posible. Porque el turismo es una industria de la que vivimos muchos y disfrutamos todos.

Y cuando llegue el momento de votar, tendré esto en cuenta. Porque los turistas también votamos.