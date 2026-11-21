El 17 de noviembre murió en A Coruña Juan Guillín Varela, a los 96 años. Al leer la noticia pensé en esa costumbre tan nuestra de buscar en el periódico la crónica del partido del día anterior. Incluso si habías estado en Riazor, querías saber cómo lo había visto quien tenía después que sentarse a contarlo. A ese oficio dedicó Juan buena parte de su vida.

Empezó su carrera en Radio Juventud en 1952 y llegó a dirigir la sección de Deportes de El Ideal Gallego. El Dépor y el Liceo ocuparon un lugar destacado en su trayectoria. Quienes vivimos aquí sabemos para cuántas conversaciones han dado esos dos equipos, en casa, en los bares y en el trabajo. Por eso me gusta pensar que, al escribir sobre el deporte coruñés, Juan también dejó por escrito algo de nuestra manera de vivirlo.

De todo lo que hizo, hay un detalle que me gusta especialmente. Creó el Mundial de la Emigración de Fútbol. En Galicia sabemos lo que cuesta marcharse y la alegría que da volver y comprobar que alguien se ha acordado de ti. Que Juan pensara en reunir alrededor de un balón a gente que vivía lejos me parece una forma muy suya de querer a esta tierra.

He tenido la suerte de conocer y trabajar con su hijo Juan. Al escribir estas líneas pienso mucho en él y en sus dos hermanas. Cuando sus hijos hablan de su padre, recuerdan con especial cariño lo buena persona que era. De todo lo que se ha dicho estos días sobre Juan Guillín, eso es lo que más me emociona. Lo dicen quienes compartieron con él la vida de todos los días y quienes ahora más van a echar de menos las cosas pequeñas.

A ti, Juan, compañero, te mando un abrazo muy fuerte. También a tus hermanas y a toda vuestra familia. Ojalá os acompañe estos días el cariño con el que A Coruña recuerda a vuestro padre.

Y a ti, Juan Guillín, gracias de corazón por tantos años de oficio y por haber contado el deporte de esta ciudad, que tantas alegrías y tantos disgustos nos ha dado y del que seguiremos hablando mañana, como siempre.

Descansa en paz, Juan.