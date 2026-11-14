Tecnología y soberanía digital

Una opinión de Jesús Suárez sobre el problema de depender de otros a nivel tecnológico

Europa tiene dueño. Y el interruptor está en otro continente.

Hay una forma de conquistar un continente sin disparar una sola bala. Sin desplegar ejércitos, sin cruzar fronteras y sin necesidad de ocupar un solo metro cuadrado de territorio. Basta con conseguir que toda su infraestructura tecnológica dependa de ti. Que sus empresas trabajen en tus servidores, que sus administraciones almacenen la información en tus centros de datos, que sus hospitales utilicen tus sistemas y que sus ciudadanos se comuniquen a través de tus plataformas.

Después, solo tienes que esperar.

Porque llegará un día en el que alguien comprenderá que el poder ya no consiste únicamente en controlar el petróleo, las fronteras o las rutas comerciales. Consiste en saber dónde está el interruptor.

Y Europa lleva demasiado tiempo permitiendo que ese interruptor esté a miles de kilómetros.

Las caídas de servicios de Microsoft y de otras grandes plataformas tecnológicas nos recuerdan periódicamente una realidad bastante incómoda. Cuando una infraestructura global falla, sus consecuencias atraviesan países, paralizan empresas, afectan a aeropuertos, interrumpen comunicaciones y dejan a miles de organizaciones esperando a que alguien, desde algún lugar del planeta, consiga solucionar el problema.

No hace falta una guerra. Ni siquiera un ataque informático. A veces basta una actualización defectuosa, un error de configuración o una avería en una infraestructura compartida.

Y entonces descubrimos que esa maravillosa revolución digital que nos prometía independencia también nos ha convertido en extraordinariamente dependientes.

Lo preocupante no es que Microsoft falle. Cualquier sistema tecnológico puede fallar. Lo verdaderamente preocupante es que hemos construido una sociedad en la que el fallo de una sola compañía puede tener consecuencias sobre actividades esenciales de millones de personas.

Y eso debería hacernos pensar.

Porque Microsoft no es el problema. Microsoft es un síntoma.

Durante décadas, Europa ha desarrollado una extraordinaria capacidad para consumir tecnología y una preocupante facilidad para renunciar al control de buena parte de la infraestructura que la sostiene.

Utilizamos sistemas operativos estadounidenses, plataformas de almacenamiento estadounidenses, servicios de correo estadounidenses, herramientas de inteligencia artificial estadounidenses y redes sociales estadounidenses. Mientras tanto, una parte importante de la fabricación de dispositivos electrónicos, componentes y cadenas de suministro depende de China y de otros países asiáticos.

Hemos conseguido algo verdaderamente singular: convertirnos en una de las grandes potencias económicas del planeta mientras entregábamos una parte fundamental de nuestra autonomía tecnológica a empresas extranjeras.

Y lo hemos hecho encantados.

Porque era cómodo. Porque funcionaba. Porque resultaba más barato contratar determinados servicios que desarrollar alternativas propias. Porque alguien había construido herramientas extraordinarias y nosotros solo teníamos que introducir una tarjeta de crédito.

Hasta que aparece la pregunta que nadie quiere hacerse.

¿Qué ocurriría si mañana dejáramos de tener acceso a ellas?

No hablo necesariamente de una conspiración internacional ni de un presidente estadounidense levantándose de mal humor y decidiendo apagar Europa. La realidad es bastante más compleja. Existen contratos, legislaciones, intereses económicos y relaciones internacionales que impiden reducir el asunto a una simple decisión unilateral.

Pero también existen sanciones, restricciones comerciales, conflictos diplomáticos, decisiones empresariales y dependencias técnicas que pueden comprometer la continuidad de servicios esenciales.

Y cuando tu infraestructura depende de decisiones que se toman fuera de tu territorio, tu capacidad para responder es limitada.

Imaginemos durante unos minutos que miles de empresas europeas pierden el acceso a sus servidores de correo. Que las administraciones públicas no pueden consultar determinados documentos. Que los hospitales encuentran dificultades para acceder a aplicaciones alojadas en plataformas externas. Que universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas se quedan sin algunas de sus herramientas fundamentales.

No sería necesario apagar toda Europa para provocar un problema extraordinario.

Bastaría con interrumpir unos cuantos servicios estratégicos.

Y lo más inquietante es que buena parte de la población ni siquiera sabe dónde están alojados sus datos, quién administra las plataformas que utiliza o bajo qué jurisdicción operan las empresas que prestan esos servicios.

Hemos confundido tener acceso a la tecnología con ser propietarios de nuestro destino tecnológico.

Y son dos cosas radicalmente diferentes.

Europa necesita desarrollar su propia infraestructura digital. No como un ejercicio de orgullo continental ni como una declaración de hostilidad hacia Estados Unidos o China. La cooperación internacional es imprescindible y seguirá siéndolo.

Pero cooperar no puede significar depender hasta el punto de quedar indefenso.

Necesitamos centros de datos europeos, proveedores de alojamiento capaces de competir internacionalmente, plataformas de correo electrónico propias, infraestructuras de comunicaciones, sistemas de identidad digital y soluciones de almacenamiento que permitan a nuestras empresas y administraciones funcionar sin depender exclusivamente de un pequeño grupo de multinacionales.

Y no basta con instalar servidores estadounidenses en territorio europeo.

Porque la soberanía tecnológica no consiste únicamente en saber dónde está físicamente una máquina. También importa quién controla el software, quién administra las actualizaciones, quién tiene capacidad para suspender un servicio y qué legislación puede obligar a una empresa a actuar.

Un servidor situado en Frankfurt puede seguir dependiendo de decisiones tomadas en Seattle.

Esa es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo.

Tenemos universidades extraordinarias, ingenieros capaces de desarrollar tecnología de primer nivel, centros de investigación, empresas innovadoras y recursos económicos suficientes para construir alternativas competitivas.

No partimos de cero. Europa cuenta con compañías de infraestructura, proyectos de software libre y capacidades industriales importantes. Pero disponer de piezas valiosas no equivale a tener un sistema completo, competitivo y suficientemente independiente.

Lo que necesitamos es convertir esas capacidades en una verdadera estructura tecnológica.

Y eso exige inversión, coordinación, talento, empresas dispuestas a competir y administraciones capaces de contratar tecnología europea sin renunciar a la calidad, la seguridad o la innovación.

Porque tampoco se trata de sustituir una dependencia extranjera por un monopolio europeo. Sería cambiar la nacionalidad del propietario del interruptor sin resolver el problema de fondo.

La verdadera independencia necesita competencia, interoperabilidad, sistemas abiertos y capacidad para trasladar nuestros datos y aplicaciones de un proveedor a otro sin quedar atrapados.

Necesitamos que una empresa pueda cambiar de alojamiento sin reconstruir todo su negocio. Que una administración pueda migrar su correo electrónico sin perder su capacidad de funcionamiento. Que los datos puedan recuperarse y trasladarse. Que los sistemas críticos dispongan de alternativas reales.

Y, sobre todo, necesitamos dejar de considerar la tecnología como un simple gasto administrativo.

La tecnología es infraestructura estratégica.

Tan importante como las carreteras, las redes eléctricas, los puertos o los sistemas de abastecimiento.

Nadie entendería que Europa renunciara a desarrollar su capacidad energética porque otro continente pudiera venderle electricidad a buen precio. Nadie aceptaría tranquilamente que el suministro de agua de nuestras ciudades dependiera exclusivamente de una empresa situada al otro lado del Atlántico.

Sin embargo, hemos normalizado que buena parte de nuestras comunicaciones, documentos, procesos empresariales y servicios digitales funcionen sobre infraestructuras cuyo control último no está en nuestras manos.

Y todavía nos sorprende descubrir nuestra vulnerabilidad cuando algo falla.

Hay una diferencia enorme entre utilizar tecnología extranjera y no poder sobrevivir sin ella.

La primera es una decisión comercial perfectamente razonable. La segunda es una debilidad estratégica.

No propongo levantar una muralla digital alrededor de Europa. Sería absurdo. La innovación necesita intercambio, colaboración y mercados internacionales. Tampoco pretendo despreciar a Microsoft, Google, Amazon o las empresas chinas que han desarrollado productos extraordinarios.

Lo que cuestiono es nuestra incapacidad para construir alternativas propias con suficiente dimensión.

Porque un continente que necesita pedir autorización tecnológica para seguir funcionando tiene un problema que va mucho más allá de la informática.

Tiene un problema de autonomía.

Y quizá haya llegado el momento de que los responsables políticos, las empresas y los ciudadanos comprendamos que desarrollar tecnología europea no es una extravagancia reservada a cuatro ingenieros obsesionados con los servidores.

Es una cuestión de futuro.

De economía. De seguridad. De conocimiento. De empleo. De capacidad industrial. De libertad para decidir.

La próxima vez que una gran plataforma tecnológica vuelva a caerse, probablemente repetiremos el ritual de siempre. Consultaremos las noticias, protestaremos durante unas horas, esperaremos a que el servicio se restablezca y continuaremos trabajando como si nada hubiera ocurrido.

Hasta la siguiente.

Pero cada interrupción debería dejarnos una pregunta bastante más importante que cuánto tiempo tardará Microsoft en recuperar sus servicios.

¿Cuánto tiempo podría seguir funcionando Europa si mañana tuviera que hacerlo sin depender de ellos?

Porque el verdadero poder tecnológico no consiste en tener millones de ordenadores encendidos.

Consiste en tener la capacidad de mantenerlos funcionando cuando alguien, desde el otro lado del océano, decide que ya no puede prestarte el servicio.

Y mientras Europa no sea capaz de garantizar eso, podremos presumir de tratados, instituciones, economías y grandes discursos sobre nuestra independencia.

Pero seguiremos viviendo con una certeza bastante desagradable.

La casa es nuestra. Los muebles también. Pero las llaves de la sala de máquinas las tiene otro.