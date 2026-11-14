Una huelga política no sustituye al diálogo ni construye futuro

Las huelgas son un derecho constitucional y forman parte de nuestro sistema democrático. Nadie cuestiona su legitimidad cuando responden a un conflicto laboral real, a reivindicaciones concretas o a la necesidad de defender derechos e intereses de los trabajadores. Pero precisamente porque se trata de un derecho fundamental, también debemos exigir responsabilidad a quienes las convocan y preguntarnos qué objetivos persiguen, qué resultados pretenden conseguir y, sobre todo, a quién beneficia realmente una movilización de estas características.

La huelga general del pasado 11 de noviembre en Galicia ha dejado una conclusión que, desde el ámbito empresarial, consideramos significativa: su seguimiento ha sido limitado y desigual con una repercusión mínima sobre el conjunto de la actividad económica. La Confederación de Empresarios de Galicia, a partir de la información facilitada por las organizaciones empresariales sectoriales y territoriales, sitúa el seguimiento de la huelga entre el 7 % y el 15 %, dependiendo de los sectores y territorios.

Es cierto que hubo diferencias entre sectores y territorios. El naval registró una incidencia más elevada, al igual que determinadas instalaciones industriales. También hubo empresas y centros de trabajo concretos en los que la actividad se vio seriamente afectada. No pretendemos ignorarlo ni minimizarlo. Pero tampoco sería riguroso convertir situaciones sectoriales particulares en una imagen representativa del conjunto de Galicia. La realidad fue diversa y el balance debe hacerse desde esa perspectiva.

Estos datos se enmarcan, además, en un contexto de elevada conflictividad laboral que exige reforzar los mecanismos de diálogo y negociación colectiva.

Según la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales del Ministerio de Trabajo, en los cuatro primeros meses del año se registraron 15 huelgas, con 3.746 personas trabajadoras participantes y 4.686 jornadas no trabajadas, mejorando todos los indicadores respecto al mismo período de 2025. Estos datos deben interpretarse como una llamada de atención sobre la necesidad de preservar un clima de estabilidad en las relaciones laborales.

Nuestra posición, desde el primer momento, ha sido clara: estamos ante una huelga de marcado carácter político, más vinculada a una estrategia de movilización ideológica que a un conflicto entre personas empresarias y trabajadoras. Hay que tener en cuenta que desde el Gobierno de España se incitó a la misma y contra la oposición. Su coincidencia con la proximidad de una convocatoria electoral y la naturaleza de los mensajes que la han acompañado refuerzan nuestras dudas sobre su verdadera finalidad. Como he señalado, estamos ante una huelga política que ha sido y fue un fracaso en sus objetivos de paralización generalizada.

Galicia necesita justamente lo contrario: estabilidad, diálogo, confianza y capacidad para alcanzar acuerdos. Las empresas no son adversarias de los trabajadores. Son quienes, junto con sus equipos humanos, generan actividad económica, empleo, oportunidades y recursos para sostener nuestro estado del bienestar.

Presentar el tejido empresarial como un antagonista social supone desconocer la realidad de miles de pequeñas y medianas empresas, personas autónomas e industrias que cada día afrontan dificultades para mantener su actividad y competir en mercados cada vez más exigentes.

Tampoco podemos pasar por alto las incidencias registradas durante la jornada. Las dificultades de acceso a polígonos industriales, los obstáculos a la movilidad y los actos vandálicos merecen una condena inequívoca. El derecho de huelga debe respetarse, pero también el derecho al trabajo y la libertad de quienes deciden acudir a sus puestos. Ningún derecho puede ejercerse impidiendo el ejercicio de los derechos de los demás.

Desde la CEG defendemos el diálogo social como instrumento imprescindible para resolver los problemas económicos y laborales. No hay progreso sin entendimiento, ni competitividad sin colaboración, ni bienestar sostenible sin empresas fuertes y empleo de calidad.

La sociedad gallega necesita menos confrontación y más soluciones. Necesita políticas que favorezcan la inversión, reduzcan las cargas administrativas, impulsen la productividad y permitan crear oportunidades para las nuevas generaciones.

El futuro no se construye paralizando la actividad ni enfrentando a quienes comparten un mismo proyecto económico y social. Se construye escuchando, negociando y trabajando juntos. Ese es el camino que defendemos desde la Confederación de Empresarios de Galicia y el que Galicia necesita.