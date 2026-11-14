Diarios febriles

¿Qué es lo más raro que has hecho teniendo fiebre?

He vuelto de México con fiebre, una manera poco elegante de terminar unas vacaciones. Lo sé. Después de una semana recorriendo aquel país, ayer fui incapaz de recorrer la distancia que separa mi casa del supermercado. Lo intenté dos veces. Las dos veces llegué a ponerme los zapatos. Y las dos veces terminé de vuelta en el sofá sin haber salido de casa.

No sé qué pretendía comprar. Supongo que algo de comer, aunque tampoco tenía hambre. Yo creo que lo que necesitaba era demostrarme que seguía siendo una persona autónoma, capaz de realizar actividades tan sofisticadas como salir a la calle y volver con una bolsa llena de yogures y kiwis amarillos. Pues no pudo ser.

También he pasado una cantidad de tiempo inconfesable viendo tutoriales de maquillaje en YouTube. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque el maquillaje me interesa lo mismo que la cría de caracoles. Sin embargo, estos días me he descubierto observando atentamente cómo una desconocida se aplicaba tres productos distintos para conseguir el efecto de no llevar ninguno. Vi varios vídeos. Incluso llegué a plantearme si necesitaba comprarme una esponja con forma de huevo.

Otra cosa que hago hacemos los enfermos es tomarnos la temperatura compulsivamente. Nos ponemos el termómetro, esperamos, miramos el resultado y volvemos a repetir la operación veinte minutos después. Como si estuviéramos siguiendo la cotización de una empresa en bolsa. Una décima menos y nos venimos arriba. Dos décimas más y empezamos a reconsiderar nuestras últimas voluntades.

También nos volvemos bastante insoportables. Queremos que nos cuiden, aunque no demasiado. Que nos pregunten cómo estamos, aunque no cada cinco minutos. Que nos preparen algo de comer, aunque no tenemos hambre. Que nos dejen tranquilos, aunque nos molesta que nos dejen solos.

Mi relación con la ropa también ha cambiado estos días. Paso de tener frío a tener calor en cuestión de segundos. Me tapo con tres mantas, me destapo, me pongo unos calcetines, me los quito. Me cambio de camiseta porque estoy sudando, pero cinco minutos después vuelvo a taparme hasta la nariz. Una acaba teniendo más cambios de vestuario que Cristina Pedroche en Nochevieja, y sin salir de casa.

Así que me he pasado buena parte de la mañana intentando pensar en algo interesante sobre lo que escribir para poder publicar este artículo el sábado. Podría hablar de la lluvia, de la huelga general o de alguna de esas cuestiones importantes que preocupan a la sociedad. Pero mi cerebro, que lleva un par de días funcionando a medio gas, ha decidido que lo más interesante que puedo ofreceros es una crónica de mis dificultades para ir al supermercado y mis recientes conocimientos sobre iluminadores faciales.