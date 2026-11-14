«Lo decidió el sistema» ya no es una respuesta

La abogada laboralista Gloria Pire reflexiona sobre los derechos de los trabajadores frente al uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las empresas.

Turnos asignados por una aplicación, incentivos recalculados por una herramienta de productividad, candidatos descartados sin que nadie lea su currículum. La gestión algorítmica ya no es cosa solo de plataformas digitales. La pregunta jurídica no es si la empresa puede usar algoritmos, sino qué debe informar sobre ellos, a quién y con qué profundidad. Desde el 5 de octubre, la respuesta es más exigente.

El derecho del comité

La Ley Rider (Ley 12/2021) incorporó al artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores el derecho del comité de empresa a ser informado de «los parámetros, reglas e instrucciones» en que se basan los algoritmos o sistemas de IA que inciden en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Se aplica a cualquier empresa con representación legal, y la Audiencia Nacional, en su sentencia de 4 de julio de 2025, entendió que negar esta información a la representación legal de las personas trabajadoras vulnera la libertad sindical. No se trata de entregar el código fuente: la ley deja a salvo los secretos empresariales, pero exige explicar las «derivadas laborales» del algoritmo.

La novedad: un derecho de cada trabajador

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, en vigor desde el 5 de octubre de 2026, transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/1152. Su artículo 3.2.k) obliga a informar por escrito a cada persona trabajadora de la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones y, cuando decidan sobre condiciones de trabajo, de sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento. En las nuevas contrataciones, la información debe entregarse antes del inicio de la relación y con prueba de su recepción; en los contratos vigentes, el trabajador puede solicitarla y la empresa tiene 30 días hábiles para responder, sin que baste remitirse a la ley o al convenio. Los cambios deben comunicarse, como tarde, el día en que surtan efecto.

El salto es cualitativo: lo que era un derecho de la representación colectiva —inexistente, por tanto, en muchas pymes sin representación legal de las personas trabajadoras— pasa a formar parte de la información esencial de cada contrato.

El RGPD: entender por qué

A todo lo anterior se suma la protección de datos. Si un sistema toma decisiones automatizadas sobre una persona, el RGPD le da derecho a saber cómo funciona. Y no vale cualquier explicación. El Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro que el trabajador debe poder entender qué datos se usaron y cómo influyeron en el resultado. Una fórmula matemática o una descripción genérica no cumplen.

Tampoco sirve escudarse en que «al final decide una persona». Si esa persona se limita a firmar lo que propone la máquina, la decisión sigue siendo, en la práctica, automatizada. La AEPD insiste en ello: quien revise debe tener capacidad real para corregir el resultado. Y añade un aviso para las multinacionales: aunque la herramienta la imponga la matriz, la responsable en España es la sociedad que la utiliza.

Lo que viene

El Reglamento europeo de IA obligará a informar a la plantilla y a sus representantes antes de implantar sistemas de alto riesgo, que incluyen los que se usan para seleccionar, evaluar, promocionar o despedir. Esa obligación estaba prevista para 2026, pero se ha aplazado hasta el 2 de diciembre de 2027. Lo que sí está ya prohibido, desde febrero de 2025, es usar sistemas que detecten las emociones de los trabajadores, salvo por razones médicas o de seguridad.

Además, España tiene de plazo hasta el 2 de diciembre de 2026 para aprobar la ley sobre trabajo en plataformas que exige la Directiva (UE) 2024/2831. Por ahora, solo existe un anteproyecto.

Qué deben hacer ya las empresas

El primer consejo es no confundir obligaciones. Informar al comité no exime de informar a cada persona trabajadora. Son deberes distintos, con destinatarios distintos, y cumplir uno no da por cumplido el otro.

El segundo, saber qué herramientas intervienen realmente en las decisiones de personal: el programa que cuadra los turnos, la plataforma que filtra currículums, el módulo que calcula los incentivos. Conviene hacer inventario, incluidas las herramientas contratadas a proveedores externos o impuestas por el grupo, y documentar qué datos usa cada una y con qué reglas decide.

El tercero, que la explicación se entienda. Al trabajador no le interesa cómo está programada la herramienta, sino por qué le han modificado esos turnos o por qué ha disminuido su incentivo. La descripción del sistema debe informar, con ejemplos sencillos, qué tiene en cuenta y qué puede mejorar o empeorar su resultado. Sin tecnicismos, y sin que sea necesario revelar el código ni los secretos de la empresa.

El cuarto, que la supervisión humana sea real. Quien revise lo que propone la máquina debe tener tiempo, información y autoridad para corregirlo.

Y, por último, guardar prueba de todo: qué se informó, a quién y cuándo. Ante una reclamación o una inspección, la empresa que no pueda acreditarlo tendrá difícil defenderse. Porque responder hoy que «lo decidió el sistema» ya no es una explicación: puede ser, sencillamente, un incumplimiento.