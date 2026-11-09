Siete procesos en los que las empresas gallegas ya pueden utilizar la IA para reducir costes

Daniel Ruíz Puente, Socio de Digital Finance en Crowe Spain, analiza siete aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en el día a día de las empresas gallegas y explica cómo aprovecharlas para automatizar tareas, ganar eficiencia y obtener un retorno económico real

Llevamos dos años hablando de inteligencia artificial en foros, jornadas y congresos de Vigo a A Coruña, y poco de su impacto real en la cuenta de resultados. La IA no es solo ahorro y reducción de costes: también optimiza recursos, mejora decisiones y genera nuevos ingresos.

Más allá de esperar modelos futuristas, las empresas gallegas —un tejido formado sobre todo por pymes y micropymes, desde la conservera familiar de O Morrazo hasta el taller auxiliar de automoción de A Granxa o la cooperativa láctea de A Mariña— tienen un objetivo inmediato: identificar esos procesos cotidianos que hoy consumen cientos de horas buscando, copiando o clasificando información para obtener un retorno económico real con la tecnología disponible. He elegido siete. Podrían ser bastantes más.

1. Procesar facturas y documentos administrativos

Muchas empresas gallegas aún procesan facturas de forma manual: abren el PDF del proveedor de envases, del transportista o de la lonja, extraen los datos e introducen la información en el sistema.

Hoy, la combinación de reconocimiento documental e IA automatiza este proceso. El sistema recibe, interpreta, valida y registra los documentos, reservando la intervención humana solo para excepciones como importes inesperados o proveedores desconocidos. Hemos pasado de reducir el tiempo de entrada de facturas a lograr que la mayoría ni siquiera deba introducirse. Llegó el fin de la pantalla de introducción de facturas. Descanse en paz.

2. Conciliar bancos, cobros, pagos y operaciones

Las conciliaciones siguen consumiendo horas de comparación manual entre sistemas, sobre todo en empresas que trabajan con varias entidades, cobran a cadenas de distribución con remesas agrupadas o liquidan con cofradías y armadores. Combinando IA y reglas de negocio, podemos automatizar el cruce de datos aunque las referencias no coincidan exactamente. Como ejemplo: de cada cien movimientos, el sistema resuelve la gran mayoría de forma fiable, permitiendo que la persona se centre únicamente en las excepciones. Además, la IA aprende de cada intervención para mejorar continuamente.

3. Atender correos y solicitudes repetitivas

“¿Dónde está mi pedido?”, “¿me reenvías la factura?”, “¿cuándo sale el camión para Madrid?” o “¿cuándo vence este pago?”. La respuesta ya existe en la empresa, pero dependemos de alguien para leer el correo, abrir el sistema, buscar los datos y redactar el mensaje, a veces en castellano, a veces en gallego y cada vez más en portugués, francés o inglés.

Hoy, la IA entiende estas solicitudes en cualquiera de esos idiomas, consulta la información corporativa, prepara la respuesta y ejecuta acciones bajo control. Seguiremos necesitando personas atendiendo a clientes y proveedores, pero mejor que dediquen su tiempo a conversaciones con valor real y no a consultar, por enésima vez, una fecha de entrega.

4. Elaborar informes de gestión

Esta es de cajón para quienes trabajamos en finanzas. Tenemos ERPs, herramientas de tesorería y millones de datos, pero a final de mes seguimos viendo a personas descargando excels, actualizando tablas y buscando desviaciones a mano para explicar los resultados: por qué subió el coste de la materia prima, qué pasó con el precio del gasóleo o cómo afectó la campaña a la rotación de stock. En este sentido, la IA puede analizar variaciones, detectar anomalías y redactar una primera interpretación con un nivel de detalle impracticable de forma manual. Esto devuelve el tiempo al director financiero para lo importante: pensar, cuestionar y decidir. Gastar horas de talento cualificado moviendo celdas también cuesta dinero, aunque no salga en la cuenta de resultados.

5. Revisar contratos, pedidos y documentación

Una cantidad sorprendente de trabajo administrativo consiste en leer un documento entero solo para cazar cuatro datos. Contratos, pliegos de la Xunta o de los concellos, pólizas, certificados sanitarios, documentación aduanera del puerto o albaranes exigen que alguien localice, compare y vuelva a picar esa información en otro sistema.

Hoy, la IA extrae cláusulas, detecta fechas, compara versiones y hace una criba inicial para señalar lo que de verdad importa. El abogado seguirá revisando contratos y el de compras tomando decisiones, pero seguro que ninguno de los dos es el empleado más barato para pasar veinte minutos buscando tres cláusulas en un mamotreto de cincuenta páginas.

6. Detectar errores y anomalías antes de que cuesten dinero

Una factura duplicada, un pago inusual o una desviación de margen suelen esconderse entre miles de operaciones normales, y revisarlas a mano es simplemente inviable a gran escala, ya sea en una distribuidora alimentaria con cientos de proveedores o en una empresa del metal con miles de referencias. Sin embargo, la IA detecta patrones y señala aquellas transacciones que merecen atención. Cuidado: una anomalía no es sinónimo automático de fraude, pero reducir miles de operaciones a unas decenas cambia radicalmente el control de la compañía. Además, aquí el retorno es de los que se entienden al instante: una factura duplicada interceptada antes de pagarla no es una mejora teórica de productividad; es dinero que se queda directamente en la cuenta.

7. Buscar información dentro de la propia empresa

Este es, probablemente, uno de los costes más invisibles de una empresa: buscar la última oferta, un contrato de hace seis meses o la norma de turno suele terminar igual: preguntando al compañero que lleva quince años en la casa y sabe dónde está todo. En muchas empresas familiares gallegas, ese conocimiento vive en la cabeza de dos o tres personas, y el relevo generacional lo pone en riesgo. Jamás he visto en la cuenta de resultados la partida “horas perdidas buscando cosas”, y casi prefiero no saber cuánto sumaría. La IA permite crear asistentes conectados al conocimiento interno para consultar datos en lenguaje natural (respetando permisos y citando fuentes). Ahorrar diez minutos buscando un documento parece una nadería, pero repetido por cientos de empleados durante un año empieza a ser una cifra seria.

Antes de automatizar

Todo esto tiene una trampa evidente: podemos usar IA para hacer extraordinariamente eficiente un proceso que jamás debió existir.

Antes de automatizar hay que entender qué eliminar o simplificar. No todo necesita IA; a veces basta una integración simple o una regla de negocio. Una empresa gallega que quiera empezar solo debe reunir a su equipo y localizar dónde se pierden horas leyendo, copiando, buscando o comprobando información.

Luego tocan los números: cuántas veces se repite la tarea, cuánto cuesta, cuántos errores genera y qué margen de riesgo asumimos. Así obtendremos una lista de proyectos, distinguiendo los que tienen retorno de los que no justifican la inversión. Es una forma menos emocionante de empezar, pero al hablar de empresas, en Galicia como en cualquier sitio, en algún momento hay que echar cuentas.

Daniel Ruíz Puente, Socio de Digital Finance en Crowe Spain. Crowe es una de las 10 firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. Está presente en más de 150 países y cuenta con un equipo de más de 46.000 personas que proporcionan servicios de categoría internacional