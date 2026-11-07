Inteligencia artificial y honorarios de auditoría: Por qué invertir, innovar y mejorar servicios no implica “rebaja”

La incorporación de cualquier novedad tecnológica al trabajo del auditor debe sostenerse sobre una piedra angular que ningún avance técnico puede desplazar: los principios del código deontológico. La prudencia en el tratamiento de la información y la calidad del trabajo priman sobre cualquier prestación o ventaja que la IA pueda ofrecer.

El auditor profesional lleva años estudiando herramientas y proveedores tecnológicos que permitan una mejora continua, lo que también puede llegar a impactar el coste de la auditoría. Conviene recordar que ese coste se compone siempre de dos elementos: el coste económico y el coste administrativo para el auditado. Obtener un informe de auditoría no es un proceso automático, como someterse a una tasa: además de abonar un servicio, es necesario dedicar unos recursos administrativos para que el auditor pueda satisfacer los procedimientos de verificación de manera acorde a los cambiantes requisitos regulatorios.

Hay que partir de la premisa de que los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas en España están por debajo de la media europea, por lo que no existe presión o demanda por parte de las entidades auditadas para ajustar esta partida o renegociarla; probablemente por el valor añadido que reconocen en términos de coste-beneficio. No es un servicio del que compense escatimar una rebaja en relación con lo que aporta.

El supervisor de la actividad de auditoría de cuentas en España, el ICAC, ya ha advertido en su Plan de Control de la Actividad de Auditoría de Cuentas que un alto porcentaje de las inspecciones efectuadas vienen motivadas por la detección de casos con bajadas de honorarios que denotan una dificultad para cumplir adecuadamente con todos los requisitos normativos de aplicación.

En Eudita entendemos que se debe apostar por la calidad y ofrecer un servicio de alto valor añadido con un margen económico que permita seguir invirtiendo en la capacitación de nuestros profesionales y en nuevas tecnologías. Sobre todo, contar con un margen de rentabilidad que permita asumir, salvo en casos excepcionales, las eventualidades que puedan surgir en el transcurso de una auditoría sin tener que añadir suplidos o costes a los inicialmente acordados con el cliente.

Condiciones previas a la incorporación de IA

Antes de aplicar la inteligencia artificial a los procesos de trabajo, una firma de auditoría debe atravesar una serie de fases pensadas para proteger la confidencialidad del cliente, la trazabilidad ante el supervisor y la responsabilidad profesional que ampara al informe. Entre ellas:

Realizar un estudio del coste anual en tokens por categoría de empleado.

Obtener autorización del auditado.

Determinar si no existen otras tecnologías menos experimentales (automatizaciones, minería de datos o soluciones comerciales ya testadas) que cumplan de manera segura las prestaciones deseadas.

Establecer un proceso de anonimización de la información que vaya a tratarse con IA y verificar que cumple con los estándares de calidad de Eudita.

Garantizar el cumplimiento del Reglamento europeo sobre IA y de sus actualizaciones a lo largo de todo el proceso.

Reforzar de manera específica el área de ciberseguridad.

Incorporar al manual de control y calidad de la firma los procedimientos ejecutados por la IA, de manera trazable ante una eventual supervisión del ICAC.

Revisar si las condiciones del seguro de responsabilidad civil cubren las reclamaciones derivadas del uso de información errónea obtenida de IA.

A estas fases hay que añadir tres consideraciones que no son secundarias. La primera es de evidencia: la salida de un sistema de IA no constituye por sí sola evidencia de auditoría suficiente y adecuada en los términos de las NIA-ES; sigue siendo necesario el juicio profesional, el escepticismo y los procedimientos de verificación que confirman el resultado. La segunda es de confidencialidad: el secreto profesional es un pilar deontológico y los modelos generalistas plantean riesgos concretos de fuga o reutilización del dato del cliente, riesgos que la anonimización mitiga pero no elimina por completo. La tercera es de coste recurrente: la IA evoluciona rápidamente, de modo que las licencias, la validación de modelos, la actualización de procedimientos y la formación continua del equipo presionan al alza la estructura de costes de la firma, no a la baja.

Superadas todas estas fases -y dedicados los recursos económicos y de tiempo que requieren- cualquier resultado favorable al proceso de auditoría en un caso real estará enormemente condicionado por la calidad del dato que el auditado aporte. Esta circunstancia impide establecer de manera genérica, y mucho menos garantizar, reducciones de los costes de emisión del informe de auditoría independiente.

El porqué real de la inversión

Venimos percibiendo que en los últimos años se precisa de menos personal junior o en prácticas, pues las labores más básicas ya vienen siendo realizadas de manera más eficaz y eficiente por sistemas informáticos, que no tienen por qué estar basados en IA: incorporamos automatizaciones, minería de datos y software específico de auditoría que se actualiza constantemente.

En los niveles superiores, donde operan los auditores senior, sucede lo contrario: existe una reducción de la oferta de profesionales cualificados. Una estrategia de inversión en IA orientada a rebajar precios con la idea de incrementar el número de clientes terminará, por tanto, encontrándose con un cuello de botella en el factor humano cuando el mismo número de personas tenga que afrontar un mayor número de expedientes. No todo puede ni debe delegarse en las máquinas. Es un riesgo de reducción de la calidad que solo asumirá quien no entienda la actividad profesional de auditoría ni los motivos por los que la economía se encuentra dentro de las ciencias sociales.

Bajar los honorarios para gestionar más expedientes con un número cada vez más limitado de auditores senior no es una estrategia razonable: es una garantía de erosión de la calidad y, por extensión, del valor del informe.

La motivación para realizar este tipo de inversión e innovación no es, por tanto, la reducción de precios. La motivación real es la mejora de la calidad del servicio y la mejora en prestaciones: tiempos de respuesta, calidad de la información, reducción de la fricción documental, mitigación de riesgos y aporte de conocimiento sobre el entorno de control interno. Aspectos que se sitúan por debajo de las cifras de importancia relativa que se revelan en los informes de auditoría, pero de gran utilidad para la gestión diligente de las empresas.

Como escribió Antonio Machado, «Sólo el necio confunde valor y precio.»