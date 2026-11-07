Buitres de barra: amigos hasta que toca pagar

Una opinión de Jesús Suárez sobre aquellos que viven de las invitaciones de sus amigos

Hay personas que no salen de cañas: salen de caza. Se sientan con la cuadrilla, localizan al generoso y esperan. No necesitan llevar dinero. Les basta con llevar tiempo y una absoluta falta de vergüenza.

Son los especialistas en la ronda ajena. Seis consumiciones, seis oportunidades de invitar y ni un solo accidente que termine con su tarjeta encima de la barra. Hay que reconocerles la constancia: años de amistad y todavía nadie sabe de qué color es su cartera.

Cuando llega la cuenta, despliegan su repertorio. Uno mira el móvil con la concentración de quien está evitando una crisis internacional. Otro se gira. Otro empieza a buscar algo en el bolsillo, aunque, por la duración de la búsqueda, debe de estar excavando hasta encontrar pesetas.

Pero su verdadera especialidad es esperar. No adelantarse jamás. Dejar que el silencio incomode a otro hasta que alguien pronuncie las palabras mágicas: «Venga, esta la pago yo».

Entonces recuperan la movilidad.

Y la sonrisa.

Y, casualmente, las ganas de pedir otra.

Hasta aquí, el aprovechado de toda la vida. Pero existe una categoría con matrícula de deshonor: quien utiliza la discapacidad visual de un amigo para organizar el escaqueo mediante gestos.

Un movimiento de cabeza. Una mano que frena al compañero. Un aviso silencioso: «No pagues todavía, que viene este. Deja que se adelante, a ver si nos invita».

Una coordinación admirable. Para organizar una cena nunca se ponen de acuerdo; para que pague quien no ve sus señas, funcionan como un reloj.

Creen que la discapacidad visual les proporciona una zona libre de testigos. Que basta con no decirlo en voz alta para que la intención desaparezca. Como si quien no ve tampoco escuchara, recordara, relacionara o supiera perfectamente quién lleva seis rondas esperando su oportunidad de no pagar.

Porque ese es el detalle que se les escapa: no hace falta ver los gestos para reconocer el comportamiento. Se repite tanto que acaba teniendo horario.

Y conviene distinguir. Hay quien no puede pagar, y una cuadrilla lo entiende y lo acompaña. Aquí hablamos de quien puede, pero prefiere administrar el dinero de los demás. Del que acepta todas las invitaciones y considera que corresponder sería un precedente peligrosísimo.

Lo más cómico es que se sienten listísimos. Vuelven a casa convencidos de haber ejecutado una operación impecable. Ni un euro de gasto y otra tarde resuelta.

Lo que confunden con su inteligencia es la educación ajena.

La gente se da cuenta. También ese amigo al que creen despistar. Simplemente, a veces prefiere pagar una cerveza antes que montar un espectáculo por la miseria de otro.

Pero la paciencia también cierra la cuenta.

Y un día dejan de llamarlos. Entonces, aquellos grandes defensores de esperar a ver qué hace el otro descubren una preocupación nueva: que los amigos ya no cuentan con ellos.

Qué raro. Con lo poco que les costaba aquella amistad.