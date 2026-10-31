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Paloma Anca DD. El Español

Opinión

Truco o estafa

Tras varios intentos de estafa, este Halloween Paloma Anca solo pide una cosa: que se curren un poco más el disfraz

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Llevo una temporada recibiendo correos de estafadores gente impresionadísima con mi currículum. Me dicen que soy listísima, valiosísima y que tengo una trayectoria profesional estratosferiquísima. De hecho, cuando me levanto con la autoestima baja, lo primero que hago es releer esos correos. Hay mañanas en las que solo necesitas que nadie te hable un café y que alguien crea en ti, aunque sea una organización criminal.

Después de tanta adulación, siempre viene el párrafo en el que me ofrecen un trabajo muy exclusivo (¡exclusivísimo!) y megaconfidencial. Tanto, que no pueden decirme en qué consiste mi posición. Tampoco parecen necesitar que les demuestre que sé hacerlo, por lo que hasta aquí, mi única función es dejarme adular, tarea para la que sí estoy cualificada.

Si contestase, vendría la estafa parte en la que me piden dinero para poder empezar a trabajar. No tengo pruebas, tampoco dudas.

Todo esto, junto con la proximidad de Halloween y estar pensando en mi disfraz, me ha hecho valorar el esfuerzo de estos estafadores. Mientras unos nos ponemos una sábana en la cabeza o nos pintamos la cara de calavera, otros se disfrazan de departamento de Recursos Humanos. Qué original ¿no? Nunca me han dado miedo los disfraces de Halloween, pero un correo que empieza diciendo “He seguido de cerca tu trayectoria y ¡tienes una experiencia de negocio que escasea!”, me inquieta un poco. ¿Desde cuándo me sigues? ¿Hasta dónde? ¿También sabes que soy alérgica a los ácaros y que la lactosa no me sienta del todo bien? Me recuerda al inicio de una película de terror.

Si me van a estafar, preferiría que me tocase la estafa de Brad Pitt, no la del departamento de RRHH. La estafa de Brad Pitt consiste en que supuestamente, el protagonista de ‘El Club de la lucha’ te empieza a mandar mensajes, se interesa por cómo te ha ido el día y te da las buenas noches. Más adelante, cuando ya tenéis cierta confianza, te pide una transferencia porque al pobre se le ha estropeado la caldera. Suena a chiste, pero varias mujeres en España ya han caído en esta estafa. Lo de la avería en la caldera es aportación mía, pero me parece importante que los personajes de mis historias tengan problemas mundanos.

La estafa de Brad Pitt es igual de grande que la de la oferta profesional, claro. Pero al menos, yo entendería mi papel en esta historia. Porque que Brad Pitt se enamore de mí a través de internet, lo entiendo. Y habría conversaciones, un mensaje que tarda más en contestarse, un poquito de tensión, contenido para cotillear con mis amigas un jueves a las ocho de la tarde. Pero que una empresa con sede social en California, quiera pagarme una fortuna por un puesto sin funciones, da para poco cotilleo.

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